¿Por qué demandaron al gobernador (e) de San Andrés?

Aunque solo lleva 4 meses a cargo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el contralmirante Juan Francisco Herrera Leal ya enfrenta una demanda que podría dejarlo por fuera del cargo en el que el presidente Iván Duque lo designó, tras el envío a prisión del elegido gobernador Ronald Housin Jaller.



quien llegó al poder por la coalición de los partidos políticos de Unidad Nacional y Liberal.

El demandante es el ciudadano Armín Josef Sattler González y su petición ya está siendo estudiada por el Consejo de Estado, que admitió el recurso el 7 de febrero. La magistrada que deberá elaborar una ponencia para presentarla a sus compañeros es Rocío Araújo Oñate.



El recurso pide que se suspenda a Herrera de su encargo “mientras se presenta la terna de la coalición que inscribió la candidatura del gobernador del archipiélago, y se designa gobernador por el procedimiento de terna”.



De acuerdo con Sattler, Herrera no podía ser designado como gobernador porque es miembro activo de las fuerzas militares “lo que le impide expresar ideas políticas, intervenir en los procesos electorales y ser parte de partidos políticos".

El demandante también dijo que se desconoció la ley 617 del 2000, que establece que no puede ser gobernador quien haya desempeñado cargos con autoridad militar, y que eso fue lo que pasó con Herrera.



Por último, Sattler expresó la Constitución prohíbe que alguien desarrolle simultáneamente más de un empleo o reciba más de una asignación proveniente del tesoro público.



Por esto, mientras se resuelve de fondo su demanda también pidió al Consejo de una medida cautelar de suspender la designación, con lo que San Andrés, Providencia y Santa Catalina volvería a quedar sin dirigente departamental.

Gobierno, Procuraduría y Gobernador (e) contestaron la demanda

Para la Presidencia, la designación temporal de un alcalde o gobernador no está sujeta a las mismas normas que para un reemplazo definitivo del candidato elegido por voto popular, pues es una medida de urgencia, por lo que no habría inhabilidad.



Por su parte, Herrera pidió que se negara la suspensión provisional porque aunque es oficial de la Armada, para ocupar el cargo de gobernador fue apartado provisionalmente de sus funciones como militar.



Además, señaló que la ley prevé que oficiales puedan ser comisionados a cargos en entidades públicos, como sucedió en su caso, pues el presidente Iván Duque lo comisionó.



La Procuraduría también se opuso a la suspensión porque “las designaciones de urgencia, como la que se controvierte en esta oportunidad, son actos preparatorios no susceptibles de control”.



De otra parte dijo que la norma que regula que no podrá ser designado gobernador quien dentro de los 12 meses anteriores a la elección haya ejercicio autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo departamento no aplica a quienes son designados en encargo.



Si bien el Consejo de Estado admitió la demanda para estudio, negó la medida cautelar de suspensión por lo que el contralmirante Herrera seguirá, por ahora, como gobernador encargado de San Andrés.

