Demanda pide que vender el voto no se castigue igual que comprarlo

Una particular demanda estudia la Corte Constitucional, especialmente previo a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.



Un ciudadano pide tumbar unos apartados de dos normas que castigan los delitos electorales. Se trata de los artículos 389 y 390 de la Ley 1864 del 2017, que modificó el Código Penal colombiano e incluyó como delitos la compra y el trasteo de votos, que son castigados con hasta 8 años de prisión y multas de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV).

Estas normas no solo castigan con penas de prisión de 4 a 9 años y una multa de hasta 200 SMMLV, a quienes compran votos; y penas de 4 a 8 años de cárcel y una multa de hasta 1.000 SMMLV, a quienes hagan que una persona inscriba su cédula en un municipio distinto al que residen, sino que establece iguales sanciones para quienes venden su voto e inscriben su cédula en un lugar distinto al que viven.



Para el demandante los artículos señalados violan el derecho a la igualdad, al debido proceso,la resocialización, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.



Dice que se viola la igualdad al poner en las mismas condiciones a la sanción que reciben personas que están en diferente situación respecto al grado de participación en los delitos de corrupción de sufragante y fraude en inscripción de cédulas, pues al final lo que se da es una relación "entre víctima y victimario".



El ciudadano que vende su voto o accede a inscribir su cédula en un lugar distinto a su domicilio "más que un delincuente, es un individuo instrumentalizado por las redes clientelares de compra de votos. Redes que se aprovechan de su condición de vulnerabilidad caracterizada por analfabetismo o muy bajos niveles de educación, vida en condiciones de pobreza o miseria y en consecuencia casi una nula conciencia política", dice el demandante.

El demandante agrega que esa posición de vulnerabilidad es muy distinta a la de poder que tienen las organizaciones criminales "que bajo un modelo complejo operan para materializar la compra de votos y la transhumancia, respaldados por redes de poder político y grandes recursos económicos".



Agrega que la imposición de la misma multa económica a los que venden su voto y a los que lo compran es deja en ventaja para los segundos, puesto que "tienen mayor facilidad para pagarla, lo cual les da acceso a libertad condicional, frente a los ciudadanos 'explotados', a quienes dichas multas les resultan imposibles de pagar", por lo que tampoco pueden acceder a libertad condicional

Para nutrir el debate, a la Corte ya han llegado varios conceptos, como el de la Procuraduría y el Ministerio de Justicia.



El órgano de control, por ejemplo, le dice al alto tribunal que las normas demandadas no violan la Constitución. Si bien para a Procuraduría las preocupaciones del demandante frente a las condiciones de vulnerabilidad de quienes venden su voto o inscriben su cédula en lugares distintos, esta discusión no le compete a la Corte Constitucional sino que "es una discusión propia de política criminal, que puede verse enriquecida por criterio sociológicos, económicos, estadísticos, psicológicos, éticos y morales que ya no son objeto de revisión en esta instancia".



Para el Ministerio Público las normas no violan la igualdad puesto que precisamente dan el mismo trato a individuos que llevan a cabo una u otra conducta de las contenidas en los delitos y agregó que aunque "se trata de conductas alternativas, la realización de cualquiera de ellas materializa el delito y la afectación al bien jurídico protegido", que es la democracia y libre participación.



El Ministerio de Justicia también consideró que las normas se ajustan a la Constitución, por lo que le pidió a la Corte no conceder la demanda.



La cartera expuso que las actuaciones de los promotores de los delitos como las de quienes aceptan vender su voto o realizar la inscripción fraudulenta de sus cédulas "tienen las mismas consecuencias: distorsión de los mecanismos de participación ciudadana y afectación de los principios democráticos. Por lo tanto, tanto el que promueve la transhumancia y compra de votos como el que acepta participar en estas prácticas merecen reproche social y una sanción del Estado".



La decisión final será de la Sala Plena de la Corte, que deberá estudiar una ponencia a cargo del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.

