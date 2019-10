Demanda pide que servicio militar no sea más largo para no bachilleres

Argumentando que es violatorio de la igualdad que un soldado con bachillerato deba prestar solo 12 meses de servicio militar, mientras que para uno sin ese estudio sean 18 meses, la Defensoría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el artículo 13 de Ley 1861 de 2017, que reglamenta el servicio de reclutamiento.



Para la Defensoría, el trato diferencial por nivel educativo tiene potencialidad discriminatoria pues se trata de “los jóvenes de bajos recursos, sobre todo aquellos del sector rural, que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza que les han impedido durante décadas el acceso a la educación o los ha conducido a desertar las instituciones educativas para trabajar”.

Esta demanda ya está siendo estudiada por la Corte, que ha recibido distintos conceptos para estudiar el tema.



La Procuraduría, por ejemplo, le dice al alto tribunal que la medida es desproporcional y que es evidente que “restringe el derecho a la igualdad sin que medie justificación válida para hacerlo, además de poner en riesgo de vulneración el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de elegir la profesión u oficio”.

Por ello, el órgano de control le pidió a la Corte tumbar la norma, pero diferir esa decisión por dos legislaturas, y exhortar al Congreso a que regule la materia, para que este importante tema para la Fuerza Pública no se quede sin regulación.



Frente a la demanda, el Ministerio de Defensa dijo que no se viola la igualdad y que es inconveniente reducir el tiempo.



La cartera alega que los 18 meses no son solo para no bachilleres, sino también para quienes terminaron ese estudio y quieren quedarse más para acceder a un componente de formación laboral con el Sena.



Además, dice que a los no bachilleres se les da un programa para que terminen sus estudios.



Por ello, dice el Mindefensa, “reducir el periodo de 18 a 12 meses implicaría suprimir el periodo y proceso de formación laboral del soldado y negarle la oportunidad de acceder al mejoramiento de sus condiciones intelectuales y profesionales”.

Basado en eso mismo, la Policía aseguró que la norma no vulnera la igualdad sino que, por el contrario, “se trata de una garantía preponderante de salvaguarda al mismo y al derecho constitucional a la educación”.



Por su parte, el Ministerio del Interior también le dijo a la Corte que consideran que la norma demandada no viola derechos.



“La norma no es violatoria del principio de igualdad en el entendido de que el parámetro de formación académica propende por garantizar el acceso a la formación laboral productiva de aquellos que no cuenten con un título de bachiller”, dice esa cartera en su concepto.



En eso también está de acuerdo el Departamento Nacional de Planeación, que le dijo a la Corte que el trato diferenciado no es inconstitucional y, por el contrario, está justificado.



El debate tendrá que zanjarlo la magistrada Gloria Stella Ortiz, quien deberá elaborar una ponencia para presentarla a sus compañeros y discutirla en sala plena de la Corte.

