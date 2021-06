Corte estudia si excluye o no a la población afro del servicio militar

Hoy en día, los integrantes de comunidades indígenas, mayores de edad, que acrediten su integridad cultural, social y económica están excluidos de prestar el servicio militar obligatorio por ley. Una demanda en la Corte Constitucional pide que esa exoneración se amplíe a los integrantes comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.



(Le puede interesar: La pelea por la plata de las estampillas en la Corte Constitucional)

La demanda fue presentada por los profesores y abogados Rossana Mejía Caicedo, Adelmo Carabali Rodallega, Ramiro Rodríguez Padilla, Jeison Eduardo Palacios Robledo, Libardo José Ariza Higuera, Juan Carlos Ospina y Pedro Alexander Silva y está en manos de la magistrada Paola Meneses.



La demanda asegura que el Congreso incurrió en una omisión legislativa al no incluir a integrantes de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) entre quiénes están excluidos del servicio como dice el artículo 26 de la ley 1861 de 2017, y pide también que estas personas sean exoneradas de pagar la cuota de compensación militar.



(Le puede interesar: Corte pide mecanismos para garantizar visitas virtuales a presos)



De la mano del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y varios pronunciamientos de la propia Corte Constitucional sobre la protección a las comunidades étnicas, la demanda pide adoptar esa “excepción etnocultural” a la población referenciada señalando que esta protección no es exclusiva de los pueblos indígenas.



“Hay un fundamento genérico en el bloque de constitucionalidad y que se desprende de los artículos 7 y 70 superiores que no hacen distinción alguna entre dichas comunidades (las indígenas) y las comunidades NARP”, dice la demanda que recuerda que la Constitución fijó un mandato de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, en el sentido que sus integrantes y comunidades tienen la autonomía para definir su identidad con base en sus diferencias específicas y en sus valores étnicos y culturales concretos.



(Le puede interesar: Entidades privadas sí pueden realizar el recaudo de peajes: Corte)

Si somos parte de los pueblos étnicos y el Congreso fijó una excepción etnocultural a favor de los indígenas frente a la obligación de prestar el servicio militar, ¿qué nos hace diferentes a nosotros? FACEBOOK

TWITTER

“El derecho a ser étnica y culturalmente diferente supone entonces que los sujetos - individuales y colectivos- deben estar libres de imposiciones externas que pueden suponer la pérdida o transformación forzada de su identidad cultural", dice la demanda.



"En el caso de instituciones disciplinarias como, por ejemplo, la prisión y el ejército, este deber de protección resulta aún más acuciante teniendo en cuenta los poderes administrativos excepcionales que se derivan de la relación especial de sujeción a la que se encuentran sometidos los individuos que ingresan a dichos arreglos institucionales”, agrega la demanda.



(Le puede interesar: No se pueden suspender marchas por decisiones judiciales: C. de Estado)



La acción judicial asegura que tanto las comunidades indígenas como las comunidades NARP son grupos étnicos titulares de derechos fundamentales diferenciados como sujetos colectivos. Y que en el caso en que se hagan acciones afirmativas solo para algunas de estas comunidades, el Congreso tiene la carga de demostrar la razón de ello.



“Una exclusión de las comunidades NARP, como la que se observa en las normas acusadas como inconstitucionales, constituye un incumplimiento del mandato constitucional de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, lo que solo resulta armonizable con la Constitución a partir de una intervención que reconozca la inclusión de las NARP en la consecuencia jurídica de la norma”, agrega el recurso.



José Santos Caicedo, en representación de la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros y miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Procesos de comunidades Negras PCN dijo a la Corte Constitucional que el pueblo afrocolombiano, “a pesar de ser sujetos de derechos colectivos, no le han garantizado el derecho fundamental a la libre auto determinación y se han limitado sus derechos y garantías históricas, culturales y constitucionalmente reconocidas a otros pueblos étnicos”.



(Le puede interesar: Condenan a municipio de San Rafael por desaparición de militante de UP)



“Si somos parte de los pueblos étnicos, y el legislador estableció una excepción por diversidad etnocultural a favor de los indígenas frente a la obligación de prestar el servicio militar, que se previó inicialmente en la Ley 48 de 1993 y se mantuvo en la Ley 1861 de 2017. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros?", dijo.



"Como pueblo negro, reconocido como un pueblo étnico, por la misma constitución, un pueblo que sido sometido a una situación de exclusión y discriminación histórica. ¿Qué nos hace diferentes, para no ser incluidos dentro de esta excepción por diversidad etnocultural? ¿Estas diferencias que se establecen, son reales?”, agregó Santos Caicedo.

La posición de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo presentó concepto a la Corte apoyando los argumentos de la demanda asegurando que la norma actual a en contra del principio de igualdad formal o prohibición de discriminación.



“En el caso objeto de análisis, los destinatarios de la norma presentan similitudes y diferencias. A saber, se trata de varones; todos mayores de edad, y miembros de comunidades étnicas; pero que, precisamente, se diferencian únicamente en la comunidad tribal a la que pertenecen. Mientras unos pertenecen a comunidades indígenas, los otros hacen parte de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, indicó.



(Le puede interesar: Corte llama a indagatoria al congresista Carlos Cuenca)



En ese sentido, para la Defensoría, no hubo ningún motivo válido en el trámite de la ley 1861 de 2017 que le permitiera al Congreso no incluir a las comunidades NARP y ROM de la población que no realiza servicio militar.



“(...) resulta indispensable que los efectos de esta medida de trato diferenciado adoptada por el legislador para la materialización de dicho propósito respecto de las comunidades indígenas, resulten extensivos a aquellos sujetos asimilables como lo son, tal y cual se ha expuesto hasta el momento, los miembros de las comunidades negras, palenqueras, raizales y ROM”, dijo la entidad.

Gobierno se opone

El Ministerio del Interior, a su turno, le dijo a la Corte Constitucional que “el derecho a la igualdad no excluye necesariamente dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en unas mismas condiciones, cuando exista motivo razonable que lo justifique” y, por eso, le pidió dejar la norma intacta.



(Le puede interesar: Corte llama a indagatoria al congresista Edwin Ballesteros)



“Las comunidades indígenas, por sus antecedentes étnicos-culturales no están en igualdad de condiciones frente a quienes pretenden ser incluidos en la exoneración de la Ley 1861 de 2017, como lo son las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. (Estas comunidades) han tenido, por decirlo así, más éxito en lo que respecta a su inclusión y participación en la vida social de los países, situación diferente para los indígenas, ya que su proceso de adaptación y participación en sociedad ha sido más lento en comparación con las comunidades demandantes”, indicó la Cartera.



Según dijo el Ministerio, esas fueron las bases en la que se sustentó el Congreso para no incluir a las comunidades NARP en la exoneración del servicio, ya que, “se reitera, no existe igualdad entre una y otra por razones étnicas y culturales. Así las cosas, el Ministerio del Interior se opone a la solicitud impetrada por los accionantes”.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia

-'Son mezquinos quienes afirman que el atentado es una cortina de humo'



-Memo Fantasma' no aceptó los cargos imputados por Fiscalía