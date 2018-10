Primera demanda contra decreto que permite decomisar dosis mínima

Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá, radicó una demanda ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la que solicita que se tumbe el artículo primero del decreto que reglamenta el Código de Policía, y que faculta a esa institución para decomisar la dosis mínima.

El decreto, que fue firmado por el Gobierno el lunes, permite multas hasta de 208.000 pesos para quienes porten o consuman estupefacientes en espacios públicos. Además, permite el decomiso de cualquier droga, incluso de la dosis mínima, y la de aprovisionamiento



El decreto es un desarrollo del Código de Policía, en lo referente a la prohibición de tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas, y del acto legislativo 2 del 2009 que prohibió el porte y consumo de drogas. Con esa medida el Gobierno ha dicho busca combatir al microtráfico.





Pero según Miranda, "este decreto significa un retroceso en la concepción Estatal que se ha desarrollado sobre la dependencia a las sustancias psicoactivas y el derecho a la salud".



Para la representante, el decreto vulnera los artículos 1, 2, 13 y 49 de la Constitución pues no les da un trato digno a los consumidores de sustancias psicoactivas, y se pone en riesgo la protección a su vida, honra, bienes, derechos y libertades.

Radiqué demanda en @consejodeestado y @CConstitucional por el decreto de #DosisMínima @IvanDuque desconoce la Constitución, es una medida arbitraria, vulnera ciudadanos y retrocede 25 años en materia de derechos. No más prejuicios, NO discriminación, necesitamos MÁS PREVENCIÓN pic.twitter.com/ywNWi8bMpj — Katherine Miranda (@MirandaBogota) 2 de octubre de 2018

Asegura que no hay una institución idónea que garantice sus derechos cuando se les decomise estas sustancias, y las medidas "no apuntan a los fines preventivos y rehabilitadores que debe contener las disposiciones sobre el consumo de sustancias prohibidas".



“Estaré muy atenta a la respuesta de la Corte Constitucional mientras le solicito al presidente Duque una política antidrogas robusta que focalice el problema del negocio del narcotráfico y no ataque el eslabón más débil de esta cadena de tragedia y dolor”, dijo Miranda.



Tras recibir la demanda, las Cortes deberán evaluar si la aceptan o no para estudio. Por tratarse de un decreto, es más probable que sea estudiada por el Consejo de Estado.



JUSTICIA