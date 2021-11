Demanda abre debate sobre la forma como son investigados los congresistas

Una demanda en la Corte Constitucional abrió un debate técnico pero crucial sobre la forma como hoy son investigados los congresistas en Colombia.



La acción judicial, presentada por el abogado Yefferson Mauricio Dueñas, pide que estos casos sigan bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia pero no bajo el modelo inquisitivo (Ley 600 del 2000), sino bajo los procedimientos del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) que rige para el resto de los colombianos.



La demanda señala que el sistema penal acusatorio debía entrar a regir plenamente desde el 31 de diciembre de 2008, para procesados por todos los delitos cometidos luego del primero de enero de 2005, según el Acto Legislativo 03 de 2002 y la propia Ley 906 de 2004.



Para Dueñas, no solo la Fiscalía desde 2009 no podía seguir abriendo procesos penales contra aforados, como los gobernadores, bajo el viejo sistema, sino que el sistema penal acusatorio debió empezar a usarse para investigar congresistas.



“Los artículos 175 y 178 de la Constitución regulan el fuero penal de los congresistas, que consiste única y exclusivamente en que la investigación y juzgamiento de los delitos por ellos cometidos corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Pero tales normas, ni ninguna otra en la Carta Política, establecen un régimen procesal penal aplicable a los funcionarios en comento”, dice la demanda.



“De ahí que si investigación y juzgamiento debe adelantarse bajo el modelo general previsto en la Constitución: el sistema penal acusatorio introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002, reforma que no previó –ni expresa ni tácitamente- ninguna excepción en relación con los congresistas”, agrega el recurso.



En términos prácticos, esto implicaría que los casos contra los congresistas tendrían que tener no una indagatoria, sino una imputación de cargos, y otros tipos de procedimientos.

El exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado. Foto: John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

La demanda cursa en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y ya recibió importantes apoyos.



Por ejemplo, el reconocido abogado penalista y exministro de Justicia Yesid Reyes le dijo a la Corte que si bien la Constitución establece un fuero para los congresistas, esta figura solo implica que tendrán un juez especial para investigarlos y juzgarlos, es decir, la Corte Suprema.



“Ninguna norma de la Constitución establece para los congresistas un procedimiento distinto como sí ocurre, por ejemplo, respecto del Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes o el Fiscal General. En consecuencia, si bien es verdad que los Congresistas deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, deben serlo de acuerdo con el sistema procesal previsto para la generalidad de los ciudadanos”, dijo a la Corte.



La Corporación Excelencia por la Justicia también apoyó la demanda al señalar que las normas que se crearon son claras, pero han venido usándose de manera errónea por el sector judicial: “Si dentro de la reforma constitucional no se autorizó la permanencia de la Ley 600 como régimen procesal penal propio de los Congresistas, el hecho que la Ley 906 lo haga, hace que se escape del marco constitucional y, por lo tanto, dicha norma deba ser eliminada del ordenamiento jurídico”.



“El hecho de que el legislador haya decidido bajo su propia discreción y sin fundamento constitucional alguno, exceptuar del nuevo sistema penal a los congresistas y mantenerlos bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000, hace que dicha norma exceda la libertad de configuración normativa del legislativo, la cual en este caso concreto se debe ceñir específicamente a lo estipulado en el Acto Legislativo 03 de 2002”, indicó.



“Es inconstitucional continuar aplicando el modelo de ley 600 a los congresistas y se debe velar por que se vaya cada vez eliminando este antiguo sistema" FACEBOOK

El exfiscal Luis Camilo Osorio señaló que se ha venido aplicando la Ley 600 de 2000 para los aforados “trasgrediendo tanto la Constitución (Acto Legislativo 3 de 2001) como la ley que le puso fecha límite a su aplicación plena, a partir del 31 de diciembre de 2008. La Corte, y la Fiscalía, como bien resalta la demanda, han debido aplicar durante estos últimos más de tres lustros el sistema acusatorio por la literalidad del articulo y no con el equívoco de que podría haber interpretación distinta”.



El abogado penalista Francisco Bernate, en su condición de presidente del Colegio de Abogados Penalistas, le dijo a la Corte igualmente que en la reforma de 2002 no se estableció ningún régimen procesal especial para el juzgamiento de los congresistas y que la consecuencia lógica de las normas actuales, es que se les debe aplicar el sistema acusatorio.



“Pues es cierto que, si la decisión del legislador hubiera sido excluir a los miembros del congreso de la aplicación del nuevo modelo acusatorio por su labor, esto se hubiera estipulado en el acto legislativo 03 de 2002, que definió este sistema. Pues, dentro de la voluntad del legislador si se encontraba excluir poco a poco el sistema inquisitivo, pero debía de hacerlo de forma transitoria. De manera que este sistema debe ir excluyéndose de nuestro ordenamiento jurídico”, dijo.



“Es inconstitucional continuar aplicando el modelo de ley 600 a los congresistas y se debe velar por que se vaya cada vez eliminando este antiguo sistema, ya que desconoce la tendencia internacional y nacional de eliminar la aplicación de los modelos de investigación y juzgamiento carácter inquisitivo, sustentado no solo por jurisprudencia de la Corte Constitucional si no también por los tratados internacionales ratificados por Colombia”, agregó Bernate.



“De igual forma respecto del caso de los congresistas investigados y juzgados bajo el sistema inquisitivo, el ente investigador es la Sala Especial de Instrucción, habilitada para imponer medidas de alta importancia en materia de derechos fundamentales de los procesados, tales como medidas de aseguramiento, interceptación de comunicaciones y dictar ordenes de captura sin ningún tipo de control judicial”, agregó.



La postura del Gobierno

En este caso, el Ministerio de Justicia dijo que este debate es muy complejo y que no es su intención tener ninguna “injerencia argumental”, por lo que se acogerá el Gobierno a la decisión que tome la Corte Constitucional.



“Por otra parte, esta cartera considera que este proceso, que aborda un asunto de tanta relevancia constitucional como lo es el control de constitucionalidad del derecho viviente que surge de las interpretaciones normativas que en ejercicio de sus competencias hace el tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria, al ser abordado y resuelto por la honorable Corte Constitucional sin mayor injerencia argumental del Gobierno Nacional dentro del proceso, garantiza que, sea cual sea la decisión que se adopte, esta surja en un contexto de absoluta garantía y respeto por la autonomía e independencia de la Administración de Justicia”, dijo.



Y la Fiscalía le pidió a la Corte desestimar los argumentos a la demanda al indicar que la Corte ya estudió una demanda similar en el pasado, por lo que hay cosa juzgada. Además, indicó que en su criterio los argumentos no cumplen los requisitos para ser estudiados de fondo.

