La Sala Plena de la Corte Constitucional desestimó las pretensiones de una demanda que buscaba tumbar apartes de la Ley de Delitos ambientales que hizo ajustes a algunos ya existentes como el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y creó unos nuevos como la deforestación, el tráfico de fauna y la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, entre otros.



La ley había sido parcialmente demandada porque, en su redacción, los delitos creados hacen una remisión a las normas ambientales expedidas por las autoridades administrativas.



Por ejemplo, el delito de contaminación ambiental dice que el que “con incumplimiento de la normatividad existente contamine, provoque o realice emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones a la atmósfera” al subsuelo, aguas u otros recursos, poniendo en riesgo la salud humana y el medio ambiente, puede pagar una pena de hasta 140 meses de prisión.



Para el demandante, esa remisión a las normas actuales haría que el delito no fuera claro ni cumpliera con los delitos de certeza, claridad y precisión. La Sala Plena dijo que la redacción de los nuevos delitos se encuentra justificada y que estos son claros y precisos y solo hizo un condicionamiento:



Señaló que para evitar contradicciones, se debe entender que cuando el delito hace referencia a la normatividad existente, se debe entender que se trata de normas de naturaleza administrativa expedidas “por las instituciones públicas pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental con competencias regulatorias”.



E indicó que esas normas ambientales deben ser “precisas, previas a la configuración de la conducta, con un alcance general y de conocimiento público”.



“De esta manera se cumplen los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para las remisiones de los tipos penales en blanco a normas de carácter infra-legal. Estas condiciones buscan dotar de certeza y publicidad a los tipos penales de manera que tanto los operadores jurídicos como la ciudadanía en general sepan cuáles son las conductas sancionadas”, dijo la Corte.



Esta decisión hizo referencia al artículo primero de la Ley 2111 de 2021 que hace referencia a los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, caza ilegal, pesca ilegal, manejo ilícito de especies exóticas y el manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.



También sobre el delito de deforestación, la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daños en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental y la experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.

El duro debate

Diana Fajardo Rivera es magistrada del alto tribunal desde 2017. Su ponencia sobre la eutanasia la apoyaron cinco magistrados más. Foto: Jorge Alejandro Medellín

La decisión se tomó con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Alejandro Linares y las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo salvaron su voto por estar en desacuerdo.



La magistrada Fajardo dijo que permitir que estos delitos remitan a la normatividad que expidan autoridades ambientales genera problemas para la institucionalidad porque implica que las conductas que se reprochan y se consideran delitos no quedan redactados de manera precisa y clara.



Esto, teniendo en cuenta, además que esa normatividad ambiental es plural y dispersa lo cual hace difícil identificar la conducta reprochada y que sea “materialmente posible que, como consecuencia del ejercicio normativo por todas las autoridades competentes, existan tipos penales (delitos) diferenciados según el orden regional o local en el que se analice una conducta”.



Por esto, para la magistrada Fajardo Rivera, un condicionamiento como el acogido por la Sala Plena no conduce efectivamente a reducir la indeterminación y pasa por alto que, en un ordenamiento democrático, le corresponde al Legislador garantizar la definición estricta de los preceptos penales.



Por su parte, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también cuestionó el aval a la remisión del delito a otras normas que son de nivel territorial que, entre otros, exigen “al ciudadano corriente estar al tanto de un caudal regulatorio que no es de conocimiento ni aun de los ambientalistas expertos”.



“Lo anterior con grave riesgo de privación de la libertad, sin el cumplimiento estricto del principio de legalidad penal, en clara violación del artículo 29 superior”, dijo.

Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

A su turno, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar también salvó su voto al indicar que la regla adoptada por el Congreso iba en contra de los principios de legalidad y taxatividad en materia penal pues, tal y como dicen tratados internacionales, los delitos deben estar expresamente definidos por ley.



“En efecto, únicamente si las descripciones penales son taxativas, pueden las personas conocer con exactitud cuáles son los comportamientos prohibidos y la labor de los jueces, en el proceso de adecuación típica, se limita a determinar si, conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado cometió o no el hecho punible que se le imputa”, dijo Ibáñez.



El jurista explicó que si la descripción penal no es inequívoca sino ambigua, “entonces el respeto al principio de legalidad es puramente formal, y pierde gran parte de su sentido garantista, pues los ciudadanos no sabrían con exactitud, y de manera previa, cuáles son las conductas prohibidas”.



“Incumplir las normas no siempre constituye delito, ni compromete, en consecuencia, la libertad personal y ello puede corregirse a través de procesos administrativos sancionatorios. Empero, en el caso objeto de examen, parecería que incumplir cualquier norma ambiental relacionada con los artículos demandados, sea de naturaleza legal o administrativa, proferida por una autoridad nacional, regional, departamental, distrital, metropolitana, provincial, municipal, local o corregidal y, por lo tanto, más allá de su rango y jerarquía, y sin que haya una precisión al respecto, constituye delito sancionable con pena privativa de la libertad, lo cual, lejos de configurar una verdadera regulación punitiva, constituye un caos que genera zozobra e incertidumbre que afecta la seguridad jurídica y con ella las libertades y garantías fundamentales”, agregó.

Finalmente, el magistrado Alejandro Linares Cantillo se apartó de la decisión adoptada por la Sala Plena al estimar que la Corte debió haber tumbado el delito por hacer esa remisión a normas ambientales y no entrar a hacer un ajuste al respecto.



Así, consideró que “el condicionamiento adoptado en el presente caso, a más de inadecuado, podría llegar a ser contraproducente al haber determinado que las normas de reenvío solo podían ser expedidas por instituciones públicas adscritas al Sistema Nacional Ambiental, cuando bien podría suceder que los tipos penales examinados no solo remitan a normas expedidas por estas, sino también a otras emitidas por autoridades administrativas que no hacen parte de dicho Sistema, como podría ocurrir con el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales”.

No se pronunció sobre delitos relacionados con baldíos

De otro lado, la Corte Constitucional también revisó otra demanda que se presentó contra otros dos delitos que se crearon en el Congreso: la apropiación ilegal de baldíos de la Nación y su financiación.



Tras hacer el análisis del caso determinó que la demanda presentada no cumplía los requisitos para hacer un pronunciamiento de fondo y, por eso, se declaró inhibida lo cual deja las cosas tal y como están ahora.



“La Sala Plena concluyó que los actores no proponen una verdadera contradicción entre el contenido normativo acusado y el contenido de las normas superiores supuestamente transgredidas, en el entendido de que estos se fundamentan en las consecuencias prácticas que, a su juicio, traería la aplicación de la norma objeto de las demandas”, dijo.

