La Comisión de Disciplina Judicial archivó un proceso en favor del abogado Daniel Prado, quien representa a las víctimas en el juicio que avanza en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez por presunta conformación de grupos paramilitares.



Se trata de un proceso disciplinario que comenzó en contra de Prado por queja que presentó el abogado de Uribe, Jaime Granados, luego de que se filtraran a medios de comunicación las declaraciones que dieron a la justicia tres exempleados de la hacienda ‘La Carolina’.



En dichas declaraciones, los extrabajadores que prestaron sus servicios tanto a Santiago como Álvaro Uribe aseguraron que era común ver en la finca a Alberto Osorio Rojas, señalado integrante de ‘Los 12 Apóstoles’. Y se conocieron en medios de comunicación en junio de 2018.



Según el abogado Granados, Prado era entonces el único que tenía tales declaraciones y en la queja, este afirmó que supuestamente la filtración la habría hecho el abogado Prado con el fin de afectar la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque Márquez y Gustavo Petro.



En primera instancia, el entonces Seccional de la Judicatura de Bogotá señaló que no había prueba alguna de que Prado fuera el responsable de la filtración. Y ahora, con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión.



“Cada uno de los hechos indicantes por el apoderado del quejoso son meramente contingentes, es decir, que cada una de ellas señalan varias conclusiones posibles, razón por la cual no conducen directamente a la certeza, sino que señala probabilidades”, dice la decisión.



“Volvemos al símil del rompecabezas, cuando unimos todos esos hechos indicantes, no surge para la Comisión la figura del disciplinado Daniel Prado como que sea la persona que haya tenido que ver con la infracción que se investiga”, dice la decisión de 22 páginas.



