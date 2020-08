Defensa de Uribe pide que se nombre conjuez en la Corte

Debido a que todavía no hay decisión en la Sala de Primera Instancia de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el futuro jurídico del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por el proceso de supuesta manipulación de testigos para favorecerlo, la defensa de Uribe solicitó a la Corte que se nombre un conjuez para completar los seis magistrados de la sala.

Así lo anunció en la mañana de este martes el abogado penalista Jaime Granados, quien defiende a Uribe en el proceso.



Granados dijo que, ante los rumores de que ya hay una decisión tomada, se comunicó con la secretaría de la sala, en donde le comunicaron que hasta ahora no se ha tomado ninguna determinación y que, en caso de ocurrir, él y su cliente serán los primeros notificados.



La razón por la que Granados solicita que se sortee un conjuez radica en que la sala donde se decide el futuro del proceso contra Uribe tiene seis magistrados, pero la magistrada Cristina Lombana fue recusada por la parte civil del proceso, es decir, por el senador Iván Cepeda, con lo que quedaron cinco magistrados.



Para tomar una decisión sobre Uribe, hacen falta cuatro votos de los cinco que hay en este momento, lo que ha dificultado llegar a establecer si se continúa el proceso contra Uribe o no, y en caso de hacerlo, si este puede afrontarlo en libertad o si se le impone alguna medida de aseguramiento.



Este lunes, en sesión extraordinaria, la Sala no llegó a ninguna decisión sobre la ponencia que presentó el magistrado instructor del proceso, César Reyes.

