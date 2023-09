Tras conocerse la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento en contra de Arturo Char, EL TIEMPO habló con el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa los intereses de Aida Merlano, excongresista que es la prinicipal testigo en este caso y que está condenada por el entramado de la 'Casa Blanca'.



En un allanamiento de la Sijín en 2018 a la sede política de Aída Merlano en Barranquilla, conocida como 'Casa Blanca' (foto), se recogieron varias evidencias clave. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Arturo Char no es un hombre ni popular ni que tenga un buen discurso, Arturo para poder llegar a cualquier corporación pública necesitaba comprar votos FACEBOOK

Uno de los elementos claves de la medida de aseguramiento es que indica que la 'Casa Blanca' no solo compró votos para Aida Merlano y Lilibeth Llinás, sino que también lo habría hecho para Arturo Char, ¿Cuál es su visión?



Es lo que nosotros hemos dicho siempre. Esto no tenía como único destinatario Aida Merlano. El propósito es que esa construcción de recolección de votos y compra de votos también era para la casa Char que tenía un interés directo en cabeza de Arturo Char. Y es que Arturo Char no es un hombre ni popular ni que tenga un buen discurso, Arturo para poder llegar a cualquier corporación pública necesitaba comprar votos.



A diferencia de Alejandro Char que tiene algún tipo de conexión popular, Arturo era un hombre desconocido, sin ninguna experiencia desde el punto de vista electoral, sin ningún tipo de trayectoria, con poquísima capacidad política y entonces, evidentemente, le tocaba acudir al mismo mecanismo. Y la casa Char se ha caracterizado porque acuden a la compra de votos a través de los mecanismos que tiene ellos ya instituidos.



Aida Merlano ya tiene dos condenas, ¿ha sido investigada por este tema de la financiación de la 'Casa Blanca'?



Tiene una condena por concierto para delinquir, corrpución al sufragante y la última por violacion de topes electorales. Lo mismo por lo que ahora está siendo juzgado Julio Gerlein y hay una indagación en contra de Alejandro Char en la Fiscalía.

¿La financiación, que es otro tema que pone sobre la mesa la Corte, requiere una nueva pesquisa o cabe en este proceso contra Arturo Char por corrupción al sufragante y concierto para delinquir?



Recordemos que en el auto que llama a indagatoria a Arturo Char la Corte habla de una organización criminal y dice que de esta hacen parte Arturo, Alejandro Char, Julio Gerlein, Lilibeth Llinás, Aida Merlano...todos ellos. Es decir, la Corte ya le trazó la línea a la organización criminal y ahí está obviamente adecuando delitos. Lo que pasa es que la Fiscalía va a otro ritmo y nosotros sabemos por qué, por lo menos para mí, el ritmo lento es porque la Fiscalía se politizó y no le interesa hacer justicia, a diferencia de la Corte que sí va bien adelantada.



Aida Merlano y Julio Gerlein aparecen en los videos de seguridad de 'Casa Blanca' en varias reuniones. Foto: EL TIEMPO

¿Qué viene ahora?



​Para nosotros seguir entregando información a la Fiscalía, que nos llame la Corte. Obviamente el principal testimonio contra Arturo será el de Aida Merlano y hay testigos de corroboración como Rafael Rocha. E irnos a juicio contra Arturo Char (si la Corte lo acusa). Y que la Fiscalía desarrolle las imputaciones en contra de los restantes, el más importante: Alejandro Char.

Alejandro Char, excandidato de Barranquilla. Foto: Cortesía

¿Aida ha mencionado a Alejandro por la financiación y estructuración de este entramado ilegal?



Sí, dentro de la investigación que se está llevando contra Alejandro se establece el tema.



¿Qué otra información se va a entregar a la justicia?

​

Nosotros vamos a aportar información sobre la relación de Alejandro Char con organizaciones criminales.



¿Con cuáles?

​

Con organizaciones criminales de la Costa.

La decisión de la Corte enfatiza en la necesidad de la detención de Arturo Char porque hay un riesgo de no comparecencia de su parte por vivir en Estados Unidos. ¿Su llegada al país hace innecesaria ahora su detención?



No, porque apareció cuando le dictaron la medida. Él tenía que aparecer antes de que se diera la medida de aseguramiento y ahora no tiene ningún efecto. Seguramente van a solicitar el tema de la domiciliaria o el arraigo (detención en su ciudad) pero es que debía estar aquí antes de la medida y de la orden de captura internacional. El tema no es como 'le agradecemos a Arturo Char por haber venido' sino en realidad es que frente a esa orden de captura internacional tenía muy poco margen de maniobra.



Usted tuvo un choque fuerte público con Char por no venir al país cuando fue citado tres veces, y la defensa de él solicitó una ampliación de indagatoria...



Y ahora pide ampliación de indagatoria cuando empezó a mamarle gallo a la Corte, con nulidades y recusaciones, e, incluso, el día de la indagatoria se presentó y dijo que guardaba silencio. Obviamente está de por medio la libertad y ahí sí se asustan.



La decisión menciona un riesgo para la recolección de pruebas en caso de que Arturo Char siguiera libre, así como una amenaza a Vanessa Merlano, hermana de Aida. ¿Sigue el riesgo?



Ahora vienen los testimonios en juicio (si Char es acusado). Si empiezan a amenazar testigos pues no se van a presentar y eso afecta de manera neurálgica la administración de justicia. El tema de los abogados es muy diciente (Diego Muñetón será imputado por la Fiscalía) donde le ofrecen un dinero a Aida. Y ahora quieren una guarnición militar (para Arturo) y la única en el Atlántica es donde está detenida ella. Eso es un despropósito.

