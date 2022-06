La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente una tutela interpuesta por un ciudadano que pedía retirar crucifijo que cuelga en la Sala Plena de la Corte Constitucional.



De acuerdo con el alto tribunal, la figura no se relaciona con una religión específica, sino que es un objeto de innegable vínculo cultural con la civilización occidental.



(Puede leer: Aborto: esta es la sentencia completa a través de la cual fue despenalizado)



Sin embargo, no es la primera vez que la Corte Suprema se pronuncia al respecto, el pasado abril había rechazado la tutela pues consideró que existen otros mecanismos para tramitar este asunto.

En la tutela, el ciudadano afirmaba que la presencia del crucifijo en ese lugar era "como si fuese una demostración del sesgo estatal, específicamente de la jurisdicción constitucional, a la religión católica".

El carácter pluralista del Estado lleva a asumir una posición tolerante y respetuosa de las tradiciones culturales de una población: Corte Suprema de Justicia FACEBOOK

TWITTER

También afirmó que es un deber del Estado proteger a las personas sin ningún tipo de discriminación y consideró que "como ateo, era atacado en (su) derecho a la igualdad" porque la presencia del crucifijo supone, según él, la existencia de un trato preferencial a un sistema específico de creencias al cual él no pertenece.



(Le recomendamos: Aborto: piden oficialmente anular fallo que lo despenalizó hasta semana 24)



Sin embargo, en el reciente fallo, la Corte Suprema recordó el carácter pluralista del Estado colombiano (previsto en el artículo 1° de la Constitución Política), y no halló relación entre la presencia del crucifijo en el recito con la presunta vulneración a la dignidad humana y al principio de igualdad que expuso el ciudadano en la tutela.



De acuerdo con la corporación, dicho carácter pluralista del Estado "lleva a asumir una posición tolerante y respetuosa de las tradiciones culturales de una población, que si bien pudieran tener «un contenido religioso», no se agotan o limitan en éste, razón por la cual no constituyen fuente de desconocimiento del principio de neutralidad estatal que rige las relaciones Iglesia - Estado dentro de un ente estatal laico".



(Podría interesarle: Las millonarias facturas que enredan a Palacino en nuevo caso por Saludcoop)



Además, observó que el accionante en tutela, al radicalizar su postura frente a la interpretación de la cláusula de separación entre Estado e Iglesia, "confunde laicismo con ateísmo, y con ello, pretende proscribir las manifestaciones culturales por tener una naturaleza religiosa".



La corporación también señaló que la postura del ciudadano, terminaría "empalideciendo nuestra identidad nacional -que es pluralista y respetuosa de la dignidad humana- con una visión negativa y «neutral», ya que, en ese sentido, el «crucifijo» es un objeto de innegable vínculo con la civilización occidental".



(Lea también: En juicio, Fiscalía reconstruye minuto a minuto de la fuga de Aida Merlano)

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia