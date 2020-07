Declaran improcedente tutela de FCF por recusación a Superintendente

La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá declaró improcedente la tutela de la Federación Colombiana de Fútbol contra la Resolución No. 0638 del 24 de junio de 2020, por medio de la cual resolvió sobre una recusación formulada contra el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dentro del proceso por la reventa de boletas para el mundial de Rusia 2018.



Hace unos días la SIC sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a varios de sus directivos y a 17 personas naturales con una multa de más de 18.000 millones de pesos. Para la Superintendencia, los directivos de la Fedefútbol jugaron un papel clave en la cartelización y reventa de las boletas, por lo que solo para esa entidad la sanción fue de más de 16.000 millones de pesos.

De acuerdo con la decisión de la Sala Disciplinaria, la tutela de la Fedefútbol se considera improcedente, entre otras cosas, porque la Federación, pudiendo hacerlos en la oportunidad debida, no formuló recusación alguna en contra del Superintendente de Industria y Comercio debido a que el apoderado de Elías José Yamhure Daccarett, no se encontraba legitimado dentro del proceso cuando intentó impetrarla, esto es el 16 de junio de este año.



Asimismo, menciona el documento que la SIC allegó copia de la Resolución 35072 del 6 de julio de este año, por medio de la cual se sancionó por prácticas anticompetitivas a la Federación y a terceros, y en cuyo término de trasladado para interponer recurso de reposición, los vinculados hubiera podido alegar vicios y otras irregularidades dentro de la investigación, en este caso la recusación, pero no lo hicieron.



También menciona que en este caso existe un procedimiento ordinario distinto a la tutela, que es la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, dentro del cual es posible solicitar la suspensión del fallo que resolvió la recusación a favor del Superitendente, mientras la jurisdicción contenciosa administrativa decide definitivamente acerca de su legalidad.

Asimismo, de acuerdo con el fallo para que proceda la tutela (como mecanismo transitorio) es necesario demostrar un perjuicio irremediable, con la configuración plena de los requisitos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad, que en este caso no se demostró.



Por su parte, al contestar la tutela la Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó que se compulsaran copias contra del abogado de la Federación, solicitud que también fue negada por la Sala.

La solicitud de la Federación

Por medio de la acción de tutela, contra la que podría interponerse una impugnación si así lo decide la Federeción, la entidad buscaba que se dejara sin efectos una resolución -que fue expedida antes de conocerse de la sanción contra la Federación- en la cual se negó una recusación contra el Superintedente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.



De acuerdo con el apoderado de la Federación, Barreto transgredió los principios de objetividad e imparcialidad debido a que, antes de que se resolviera de fondo la investigación por las irregularidades en la venta de boletas para el mundial, Barreto realizó varias manifestaciones ante medios de comunicación.



Para el apoderado de órgano de fútbol, dichas declaraciones "denotan un concepto anticipado de la postura de ese funcionario en la eventual toma de una decisión sancionatoria" por lo que debía aceptarse la recusación.

La respuesta de la SIC

En su respuesta, la SIC afirmó que la accionante (la Federación) carece de legitimación para iniciar la acción de tutela debido a que la resolución que resolvió sobre la recusación, fue expedida en virtud de una solicitud elevada por el apoderado de Salim Yamhure y no por el apoderado de la Federación.



Asimismo señaló quien representó a la SIC que "esta acción es improcedente porque no se atendió la carga de argumentación que era exigible, al no indicar porque se cumplen los requisitos generales de procedibilidad".

