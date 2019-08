Antanas Mockus conservará su curul en el Congreso

El segundo senador más votado del país en las pasadas elecciones legislativas, Antanas Mockus, conservará su curul luego de que este martes la Sala Plena del Consejo de Estado negó el proyecto de fallo que pedía decretar la pérdida de su investidura por presunta violación del régimen de inhabilidades. Si bien el efecto de rechazar esa ponencia es que Mockus conserva su investidura, el trámite para que se oficialice esa decisión es que debe hacerse y votarse una nueva ponencia en ese sentido.

El proyecto negado resolvía una apelación contra la sentencia de primera instancia que había mantenido a salvo la investidura de Mockus. Todo se inició porque la elección e investidura del congresista fueron demandadas en dos procesos distintos que tenían como argumento los mismos hechos.



Según las demandas, el senador incumplió el régimen de inhabilidades para ser congresista porque era el representante legal de Corpovisionarios, que celebró contratos con el Estado seis meses antes de las elecciones, en marzo del 2018, y la ley exige que los candidatos no contraten con el Estado un año antes de los comicios.



En febrero de este año, una sala especial del Consejo de Estado le había mantenido la investidura al considerar que no había incurrido en faltas; decisión que fue apelada y era lo que este martes se estaba resolviendo en el alto tribunal. Pero en abril, cuando aún no se había resuelto la apelación, la Sección Quinta del alto tribunal anuló la elección de Mockus al Senado.



El también exalcalde de Bogotá puso una tutela, y la Sala Primera de esa corte dejó sin efectos el fallo de la Sección Quinta, considerando que antes de decidir de fondo sobre la nulidad se debía tramitar la apelación del fallo sobre su investidura.



De otro lado, si bien la tutela de Mockus fue resuelta por el Consejo de Estado, esta eventualmente podría ser elegida por la Corte Constitucional para revisión, lo que llevaría a otro trámite judicial en todo este proceso.

JUSTICIA

