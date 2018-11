Chocan salas de Primera y Segunda Instancia de la Corte por caso Maza

En el que podría ser el primer choque entre la nueva Sala de Juzgamiento en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Sala Penal, EL TIEMPO conoció que en la Sala Plena de este miércoles la corporación está debatiendo el auto que envió el proceso del general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según fuentes, magistrados de la Sala Penal se mostraron en contra de la decisión que tomó la de Primera Instancia de remitirle el proceso a la JEP.



Entre los argumentos que se están debatiendo en la Sala Plena se discute si la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia tenía o no la competencia para enviar ese expediente, teniendo en cuenta que la condena de 30 años de prisión contra Maza Márquez fue una decisión de la Sala de Casación Penal.



Maza Márquez, quien fue director del desaparecido DAS, fue condenado el 23 de noviembre del 2016 por ser coautor del homicidio del dirigente político Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989.



En la Sala Plena también se está evaluando si el caso de Maza Márquez no podía ir a la JEP por no tener una relación directa con el conflicto armado.



Precisamente, este lunes el procurador general, Fernando Carrillo, le pidió a la JEP que devuelva el expediente a la Corte porque considera, precisamente, que la condena de Maza no tiene que ver con hechos cometidos en el conflicto armado que sean de su competencia.

En el auto en el que la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia emitió el caso de Márquez a la JEP, y que tuvo como ponente al magistrado Ramiro Alonso Marín Vásquez, esa sala advierte que la revisión de la condena contra el general sigue siendo competencia exclusiva de la Corte Suprema, pero que la JEP podía examinar si era "posible que el condenado accediera a algún beneficio del Acuerdo Final de Paz, diferente a la revisión de la sentencia".



Esto porque la JEP no puede revisar los fallos que ha proferido la Corte Suprema de Justicia contra civiles, entre ellos los condenados, por ejemplo, por parapolítica, debido a que esos casos ya son cosa juzgada y la única que puede volver a mirarlos desde un enfoque de justicia transicional es la misma Corte Suprema, según lo pactado en el acuerdo de paz.



JUSTICIA