Terna de Duque para fiscal ‘ad hoc’ abre un nuevo debate

Habían pasado solo minutos desde que el presidente Iván Duque reveló este martes en su cuenta de Twitter los nombres de los tres candidatos que le entregó temprano a la Corte Suprema para elegir al fiscal ad hoc -que debe asumir las tres investigaciones sobre Odebrecht en las que se declaró impedida la vicefiscal, María Paulina Riveros-, cuando comenzó la polémica sobre los postulados.

De sus ternados, Margarita Cabello, magistrada de la Corte Suprema; Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia, y Leonardo Espinosa, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Duque dijo que son “garantía de transparencia y capacidad profesional”.



Sobre la trayectoria de los candidatos no hubo reparos, pero de inmediato hubo cuestionamientos jurídicos y políticos.



Para empezar, los juristas Francisco Bernate e Iván Cancino coincidieron en que actuales servidores públicos no podían ser candidatos para ocupar el cargo de fiscal ad hoc. Se referían a las dos mujeres de la terna.



Incluso, EL TIEMPO supo que en la Corte Suprema ya hay magistrados partidarios de pedirle al Presidente que cambie el nombre de Margarita Cabello.



Fuentes del tribunal explicaron que ella estaría inhabilitada por dos razones. La primera es que los requisitos para ser fiscal ad hoc son los mismos que se exigen para ser fiscal general, y uno de ellos indica que el postulado no puede haber sido magistrado en los últimos dos años.

En el caso de Margarita Cabello, por ser magistrada de la Sala Civil de ese tribunal, la inhabilidad sería obvia, según algunos de sus colegas. Argumentan, adicionalmente, que, con su voto como magistrada, Margarita Cabello ayudó a elegir a la mayoría de los colegas actuales de la Corte, con lo cual se genera un conflicto de intereses a la hora de votar por ella para fiscal ad hoc.



El nombre de Clara María González también les genera dudas a algunos magistrados de la Corte Suprema porque es hoy funcionaria del Estado. Pero en su caso no descartan que una renuncia a su cargo como secretaria jurídica de la Presidencia la libere de la inhabilidad.

La controversia política

Los cuestionamientos políticos a los postulados por Duque comenzaron por los congresistas del partido Alianza Verde, quienes no consideran que la terna esté integrada por personas independientes. Por ejemplo, la representante a la Cámara Juanita Goebertus se refirió a ella como “una terna de bolsillo”. Y el senador Antonio Sanguino se preguntó si “es posible conocer la verdad sobre Odebrecht con fiscal ad hoc de una terna de las entrañas de (Álvaro) Uribe”.



Otros críticos de la terna entregada a la Corte Suprema cuestionaron que Margarita Cabello fue postulada en su momento por el presidente Álvaro Uribe para ser fiscal general; que Clara María González fue asesora jurídica del fallecido empresario Fabio Echeverri, quien gerenció las campañas presidenciales de Uribe, y que Leonardo Espinosa es decano de una universidad considerada “uribista”.



Sobre la cercanía de los postulados para fiscal ad hoc con el uribismo, el senador de ‘la U’ Roy Barreras consideró lógico que Duque candidatice a personas de su confianza. “¿Alguien espera verdaderamente que un presidente terne gente que no sea de su confianza?”, se preguntó.



Lo mismo piensa el exmagistrado de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez, quien afirma que no ve por qué haya que “exigirle al Presidente que nombre contradictores suyos”.



Más allá de los reparos políticos, el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra afirma que lo que se espera de los postulados es que sean “independientes, con criterio jurídico, buen juicio y, por supuesto, que estén por encima del bien y del mal”.

Y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien desde un principio se declaró impedido en lo que tuviera que ver con el caso Odebrecht, dijo que la terna es “una gran oportunidad para que haya un tercero que pueda escrutar y conocer el trabajo monumental que a hecho la Fiscalía en la lucha contra la corrupción” que involucra a la constructora brasileña.

¿Quiénes son los ternados?

Cabello es magistrada de la Corte desde hace seis años

Margarita Cabello es magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desde hace seis años. Fue presidenta del alto tribunal en el 2016 cuando, además, dirigió la Comisión de Género de la Rama Judicial.



Cabello, quien en el 2009 había sido ternada por el entonces presidente Álvaro Uribe para ser Fiscal General, fue elegida un año después para ocupar un cargo en la Procuraduría.

Esto les corresponde estudiarlo a los magistrados, yo pienso que no hay impedimento, la corporación lo va a estudiar con profundidad

TWITTER

El entonces procurador general, Alejandro Ordóñez –hoy embajador de Colombia ante la OEA–, la nombró procuradora delegada para la vigilancia disciplinaria, cargo en el que estuvo hasta llegar al alto tribunal. Cabello fue elegida magistrada en el 2012 en reemplazo del magistrado Pedro Munar Cadena.



Cabello estudió derecho en la Corporación Universitaria de la Costa, en Barranquilla, y se especializó en derecho de la familia en el Externado, donde hizo un curso en derecho procesal. Fue profesora de la Universidad del Norte y la Universidad Libre. Según Julio Sampedro, decano de derecho de la Universidad Javeriana, “es una muy buena magistrada, con una enorme competencia para el derecho. No creo que esté impedida”, dijo.

González lleva 4 meses como secretaria jurídica de Presidencia

El pasado 21 de agosto, el presidente Iván Duque posesionó a María Clara González Zabala como secretaria jurídica de la Presidencia. González había trabajado en la segunda campaña presidencial de Álvaro Uribe, a quien ella conoció por el empresario Fabio Echeverri, quien gerenció las dos campañas presidenciales de Uribe y era muy cercano a González.

He dedicado la mayor parte de mi vida al servicio

del derecho y nunca aceptaría una postulación estando inhabilitada"

TWITTER

Ella es abogada de la Universidad del Rosario, experta en derecho electoral, administrativo y civil, y fue árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá. Un dato llamativo de la hoy secretaria jurídica de Presidencia es que fue abogada, primero de la exsenadora Piedad Córdoba y después de la excongresista Yidis Medina, en demandas que ellas enfrentaron de pérdida de investidura. El excandidato presidencial Humberto de la Calle, quien conoce a González desde hace 30 años, afirma que “es una persona impecable en lo personal y en lo jurídico”.



Durante su segunda presidencia, Uribe la quiso incluir en una de sus ternas para Fiscal General, pero ella no aceptó. González, quien tiene experiencia como consultora jurídica en entidades privadas y públicas, fue conjuez de la Corte Constitucional y registradora nacional.

Espinosa cumple casi 30 años en la Universidad Sergio Arboleda

Leonardo Espinosa es decano de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, la misma institución de la que es egresado el presidente Iván Duque.



En esa universidad, Espinosa ha hecho una carrera en los últimos 30 años; comenzó como docente, inspirado por el profesor de derecho comercial Darío Londoño, quien le ayudó a encaminar su proyecto de vida.

Coincidí con Duque hace 20 años en lo académico (...). No hay ninguna situación que lleve a pensar que la universidad servirá

a algunos intereses en particular

TWITTER

En la Sergio Arboleda se ha dedicado también a la investigación, la escritura de obras académicas y ha tenido cargos directivos. Fue secretario general de la institución en momentos en los que Rodrigo Noguera Laborde, fundador de la institución, dirigente conservador y cercano a Álvaro Uribe, ocupó la rectoría de la Universidad.



Espinosa es abogado y politólogo, así como doctor en derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio, de Madrid.



También es especialista en gerencia de recursos humanos, derecho administrativo y docencia. Uno de sus primeros trabajos fue como docente de derecho comercial.

Espinosa fue miembro de la comisión de notables que Uribe conformó para sugerir una reforma de la justicia.

Se necesitan 16 votos para que haya elección

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, explicó este martes que la Sala Plena de la Corte (de 23 magistrados) se reunirá el jueves para revisar la terna que les entregó el presidente Duque, e intentar elegir el fiscal ad hoc del caso Odebrecht. Barceló afirmó que primero se hará una entrevista con cada uno de los ternados que durará unos 15 minutos, para luego iniciar el debate en la Sala y proceder a votar.



Se necesitan 16 votos para que haya una decisión mayoritaria y se decida quién será el fiscal ad hoc. En la Sala Plena los magistrados tendrán que resolver los cuestionamientos sobre dos de las candidatas y establecer si están o no impedidas.



Si no se toma una decisión, el alto tribunal deberá estudiar si convoca una sala extraordinaria antes de la vacancia judicial.



