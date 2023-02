El presidente Gustavo Petro y los presidentes de las Altas Cortes se reunieron el viernes durante cerca de una hora para discutir varios temas relacionados con el fortalecimiento de la justicia y de la Rama Judicial en el país.



La reunión fue convocada en la noche del jueves a última hora por parte del Secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, y a la misma acudieron el presidente de la Corte Suprema, magistrado Fernando Castillo; el presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Enrique Navas; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Aurelio Rodríguez; y la presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, Magda Acosta.

La reunión, además, se citó justo en medio de una fuerte controversia por una propuesta que busca crear una Sala Anticorrupción nueva al interior de la Corte Suprema de Justicia, que fue ampliamente rechazada por este alto tribunal de manera vehemente, así como por otras cortes y por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Los magistrados indicaron que la reunión fue respetuosa y que en la misma se manifestaron “algunas preocupaciones” sobre la administración de justicia en Colombia, así como que se reiteró el compromiso presidencial de fortalecer la Rama.



"El presidente se ha comprometido una vez más con las Altas Cortes a fortalecer la justicia en el entendimiento de crear más jueces, de crear más aproximación del aparato judicial a las poblaciones, especialmente vigorizar la Rama Judicial en las regiones", dijo el presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Enrique Navas.



EL TIEMPO estableció que el presidente de la Judicatura llevó a la cita un cuadro con la perspectiva que tiene la entidad para crear 2690 cargos nuevos en todas las jurisdicciones, de los cuáles más de 2000 son de empleados, más de 300 para juzgados y 47 cargos de magistrados nuevos.



Esa es una proyección que se tiene si se aprueba en la adición presupuestal que se radicó hace una semana en el Congreso en la que, para la Rama Judicial, se contemplan 500.000 millones de pesos.



De aprobarse, la Sala espera adecuar compromisos previos como la implementación de la ley 2080 de 2021 que creó medidas para descongestionar los procesos de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Igualmente, en la cita con el Presidente, los magistrados hablaron del proyecto que busca crear una Corte Agraria nueva en el país. Así lo dijo el presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Enrique Navas.



“Hablamos también de la creación de la jurisdicción agraria y estuvimos de acuerdo con que lo más importante de una reforma de esta naturaleza es que el problema de la tierra se solucione”, dijo.



“El problema de la tierra no está en la capital del país, está en las regiones y no en todas, hay unas especialmente azotadas, luego le insistimos en la necesidad de crear jueces muy bien acompañados del Estado que puedan no solo solucionar la problemática, sino garantizar la continuidad de las soluciones en el tiempo”, aseguró el jurista.

