A las 2 de la tarde de este miércoles 8 de marzo comenzó la indagatoria del exsenador y excandidato presidencial por el Partido Conservador David Barguil quien es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



Este proceso se da porque, supuestamente, entre 2017 y 2018, hizo gestiones indebidas ante del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para favorecer millonarios procesos de contratación a favor de la alcaldía de Galeras, Sucre.



La diligencia se adelanta de manera reservada ante el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto quien le abrió indagación formal en su contra y lo citó a la diligencia. Barguil llegó a la Corte Suprema en compañía de su abogado Darío Bazzani.

David Barguil llega a indagatoria a la Corte Suprema Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

En este caso, EL TIEMPO reveló el expediente de la Corte que inició con una compulsa de copias que hizo la Fiscalía dentro de la investigación que le sigue al exalcalde de Galeras (Sucre), Remberto Javier Amell Hernández capturado en enero de 2022.



En concreto, se alega que Barguil supuestamente habría gestionado el desembolso efectivo de una partida presupuestal proveniente de los llamados ‘cupos indicativos’ para cumplir con el convenio administrativo 480 de 2017 suscrito entre el DPS y la Alcaldía no buscando realmente la construcción de carreteras, sino para obtener un beneficio económico ilícito tanto para él como para el adjudicatario de las obras.



Esto habría sucedido cuando Barguil Assis era representante a la Cámara.

En este caso, el exsenador Barguil solo ha dicho que atenderá todas las diligencias y que será en escenario, pero no públicamente, donde haga todas sus explicaciones.

