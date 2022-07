El Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue una posible suplantación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



Lo anterior, luego que el mandatario regional dijera que no fue él quien presentó una de las tutelas que estudia el alto tribunal por cuenta de la suspensión que le dictó (y que ya levantó) la Procuraduría General por presunta participación en política.



"El despacho advierte que sería del caso remitir el presente asunto para acumulación, si no fuera porque Daniel Quintero Calle, el 10 de junio de 2022, allegó un memorial a través del cual manifestó que no interpuso la presente acción de tutela, no otorgó autorización para que se presentara la misma, ni fue quien la suscribió, pese a que en el escrito de presentación aparece y firmó como demandante", dice el auto del Consejo de Estado.



Por lo anterior, el alto tribunal estableció que se debe archivar la actuación y ordenó enviar copias a la Fiscalía, para que se investigue si, en este caso, existe o no una conducta delictiva.



"La Sala considera que no es viable remitir el asunto para acumulación, pues ante la declaración realizada a través del memorial presentado por el señor Quintero Calle, la acción de tutela de la referencia debe ser archivada", señala el documento.



Y añadió que: "Aunado a ello, se compulsarán copias ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de un delito, como consecuencia de los hechos narrados".



