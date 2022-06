El Consejo de Estado negó una medida cautelar contra la suspensión por tres meses que la Procuraduría le impuso al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación indebida en política



Aunque se negó esta medida cautelar, el alto tribunal sigue estudiando tutelas que presentaron Quintero y otros tres ciudadanos quienes consideran que con la suspensión se vulneró el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a elegir y ser elegidos.



La medida cautelar se negó, explicó el alto tribunal, porque la suspensión del cargo es una medida provisional para evitar que el disciplinable, "en ejercicio de su cargo, pueda interferir en la contienda electoral que actualmente se desarrolla en el país", también porque se consideró que la medida de la Procuraduría era necesaria y proporcional porque la afectación de los derechos del funcionario investigado "no es superior a los beneficios que se obtienen con ella, máxime si se considera que la suspensión provisional es por tres meses o menos, esto es, hasta que finalice la contienda electoral del país".



Según informó el Consejo de Estado, Quintero alegaba que, al haber sido marginado de su cargo de manera transitoria, se desconoció el precedente judicial establecido por el Consejo de Estado sobre las competencias de la Procuraduría frente a funcionarios elegidos por voto popular, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



"Sin embargo, la sala estableció que dicho precedente se fijó para el caso de las sanciones definitivas, más no para resolver la medida preventiva consistente en la suspensión provisional del servidor público, asunto que tampoco fue examinado por la alta corte en el caso citado por el actor", señaló el Consejo de Estado en un comunicado.



De hecho, la sala advirtió que la Corte Constitucional, en la sentencia C- 086 de 2019, se había pronunciado sobre las suspensiones provisionales y dijo que esa figura se ajusta al artículo 40 de la Constitución Política y al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.



"Ello condujo a concluir, en un juicio preliminar, que la Procuraduría tiene competencia para suspender provisionalmente en el ejercicio del cargo a los servidores de elección popular, pues la limitación que al respecto tiene ese órgano de control es frente a la imposición de la suspensión como sanción definitiva", sostuvo el Consejo de Estado.



Aunque Quintero también pedía dejar sin efectos la designación del alcalde encargado de Medellín Juan Camilo Restrepo por no pertenecer a su mismo movimiento político, el alto tribunal no se pronunció porque con el Decreto 937 del 1º. de junio del 2022 se designó como alcaldesa encargada a Jennifer Andree Uribe Montoya, quien sí integró la terna que presentó el movimiento del que hace parte el alcalde suspendido.

