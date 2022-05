El Consejo de Estado admitió para estudio una tutela presentada en contra de la Procuraduría por la suspensión que dictó en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política.



La tutela también va dirigida en contra de la Presidencia de la República que, en cumplimiento de la decisión, nombró como alcalde encargado a Juan Camilo Restrepo.



El despacho de la magistrada Nubia Marhoth Peña admitió la tutela presentada por Fredy Esteban Restrepo y ordenó notificar de la misma al Presidente, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, al Ministro del Interior, y a la Procuradora General para que se pronuncien.



Además, vinculó en el proceso al concejal Simón Molina Gómez y al diputado Luis Peláez, quienes fueron las personas que presentaron la queja disciplinaria en contra del mandatario regional, para que entreguen concepto si lo desean.



Igualmente, el suspendido alcalde Quintero y el alcalde encargado Restrepo Gómez podrán enviar sus respectivos escritos de respuesta de tutela al alto tribunal.

Seguirá suspendido

Al admitir la tutela, el despacho se pronunció sobre la petición de medida cautelar que pedía levantar la suspensión y devolver a Quintero al cargo, y la negó.



La petición de revocar la suspensión decía que con esa medida, la Procuraduría y la Presidencia "vulneraron sus derechos fundamentales invocados" porque Quintero, con ello, "no podrá ejercer sus funciones por un lapso de tiempo significativo, a pesar de que le resta menos de la mitad de su período como mandatario en dicho ente territorial".



El despacho, no obstante, indicó que al revisar las decisiones objeto de tutela y las razones que aduce el actor para solicitar la suspensión provisional, "las mismas no resultan suficientes para decretar la medida cautelar en comento, pues el actor no allegó prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente frente a sus derechos, que estima vulnerados, por la suspensión, de manera provisional, del ejercicio del cargo al señor Daniel Quintero Calle, como Alcalde del Municipio de Medellín, a través de los actos cuestionados".



