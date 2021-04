La defensa de la Presidencia al nombramiento del Mininterior

Ante el Consejo de Estado, la Presidencia de la República defendió el nombramiento de Daniel Palacios como ministro del Interior que fue demandado por supuesta violación a la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) que dispone que el 30 % de los ministerios deben estar representados por mujeres.



Palacios Martínez fue nombrado en reemplazo de Alicia Arango en la cartera. Dejusticia indicó que con su salida, la participación de mujeres quedó sólo en cinco carteras, de 18 en total, “equivalente al 27,7% de la composición del gabinete ministerial”.



“Con la dejación de cargo de Alicia Arango, automáticamente surgía el deber del Presidente de aumentar la participación de las mujeres y alcanzar el mínimo requerido. Para ello, el Presidente contaba con vacantes disponibles, pues el Ministro de Cultura había dejado su cargo, y lógicamente también estaba vacante la jefatura del Ministerio del Interior. No obstante, el Presidente hizo los nombramientos respectivos y no designó a ninguna mujer en los cargos”, dice la demanda.



El caso está en manos de la magistrada Rocío Araujo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien debe definir si hay lugar a suspender de manera provisional a Palacios en el cargo mientras se estudia la demanda de fondo. La Presidencia de la República contestó asegurando que la cuota mínima de mujeres en el Gabinete serían cinco y no seis.

“De acuerdo con la regla legal conforme a la cual por lo menos el 30% de tales cargos deberá estar integrada por mujeres, debe aplicarse la siguiente operación: 18 x 30% = 5.4 Vemos entonces que 30% del total de ministerios, que es 18, da como resultado 5.4, cifra que no puede tomarse con decimales por tratarse de seres humanos, siendo necesario aproximarla al número entero más cercano, que es cinco”, indicó la Presidencia.



El documento conocido por EL TIEMPO, señaló que “al estar cinco ministerios encabezados por mujeres, la cuota legal está satisfecha (…) Se debe concluir, sin lugar a dudas, que la interpretación y aplicación de la fórmula matemática que proponen los demandantes, es errada. Sus cálculos matemáticos no se ajustan a la realidad ni se encuentran acordes con los lineamientos que la jurisprudencia del Consejo de Estado”.



En este caso, la Procuraduría General anunció que buscará el cumplimiento de las normas que garantizan la participación de las mujeres en las altas esferas del poder público. “Todas las entidades estatales del nivel territorial y del nivel central, sin excepción, están obligadas al cumplimiento de estas normas”, señala el concepto.



El Ministerio Público había pedido que el caso pasara al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No obstante, el Consejo de Estado negó dicha posibilidad al recordar que los ministros son empleados del nivel directivo de entidades del orden nacional y que “no puede perderse de vista como nota distintiva y decisiva de tales servidores públicos, su condición de representantes legales de las entidades que presiden”.



