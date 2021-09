Daniel Mendoza, autor de 'Matarife', ganó pleito judicial al club El Nogal

En un fallo de 45 páginas, el Tribunal Superior de Bogotá declaró nulas las actas con las cuales el club El Nogal, de Bogotá, le quitó la calidad de socio al periodista Daniel Mendoza, luego de que él hizo unas denuncias contras directivas del lugar.



(Lea también: Corte ordena a tribunal tomar nueva decisión en caso de autor de 'Matarife')

"Le gané al Club El Nogal. El tribunal amparó mi derecho fundamental a la libertad de expresión. En conclusión, me dice que tenía derecho a escribir y a denunciar la criminalidad de los socios y su junta directiva", escribió en su Twitter Mendoza, conocido por ser el guionista de la serie web 'Matarife'.



La expulsión del periodista del prestigioso club se concretó en tres actas, del 1, 6 y 15 de febrero del 2017, luego de señalamientos de corrupción a directivos.

Le gané al Club El Nogal. El tribunal amparó mi derecho fundamental a la libertad de expresión. En conclusión me dice que tenía derecho a escribir y a denunciar la criminalidad de los socios y su junta directiva. Mi abogado, Yeferson Dueñas, luchó durante 4 años, hasta ganar. pic.twitter.com/oWnxwrIwPK — Daniel Mendoza Leal - Delator (@ElQueLosDELATA) September 13, 2021

(Más notas: Así se envían armas desde EE. UU. para narcos y criminales en Colombia)



En este proceso, la primera decisión del Tribunal no había sido favorable a Mendoza. En principio, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó sus pretensiones y mantuvo la expulsión. Al respecto, Mendoza presentó una tutela y el 27 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia le ordenó al tribunal emitir una nueva providencia en la que analizara la controversia sobre la vulneración de su derecho a la libertad de expresión.



No obstante, en una segunda decisión, el 30 de junio pasado, el tribunal mantuvo la expulsión de Mendoza del club, argumentando que la libertad de expresión tiene límites.



Por ese emotivo, el 8 de julio el hombre interpuso un incidente de desacato contra el Tribunal, que fue estudiado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema.



(Le puede interesar: Eln se adjudica el secuestro de un soldado y de un sargento en Arauca)



Y hace un mes la Corte Suprema había vuelto a ordenarle al Tribunal Superior de Bogotá tomar una nueva decisión, y dijo que esa corporación sí incumplió apartes de su sentencia, pues no examinó la necesidad y proporcionalidad de la sanción, las causas invocadas para justificarla; si las expresiones eran opiniones y, por ende, podían ser contrarrestadas a través de la réplica de los afectados y no con una sanción.



El tribunal tampoco analizó –consideró la Corte– si el discurso de Mendoza tenía un ánimo injurioso o solo era la defensa de unas ideas y si objetivamente sus manifestaciones lesionaban el núcleo esencial de los derechos a la honra y buen nombre del club y sus asociados.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia

-Afganistán: ‘Que la violencia alcance las ciudades hace que más gente esté en peligro’



-Universidad debe reintegrar a mujer discapacitada víctima de acoso laboral



-Bienes de 'Memo Fantasma', a fondo para reparación de víctimas de las Auc