Curules de paz: los ajustes que las víctimas le piden a la Corte

Nueve organizaciones de víctimas le solicitaron a la Corte Constitucional hacer algunos ajustes al Acto Legislativo 02 de 2021 que creó las 16 Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz que está en revisión en este momento vía ‘fast track’.



En concepto enviado al alto tribunal, las organizaciones cuestionaron algunos aspectos de cinco artículos específicos que, en su criterio, afectan el respeto, la garantía y la protección de los derechos de las víctimas e implican un cambio en un sistema político caracterizado como democrático, participativo y pluralista.



En concreto, cuestionan que los candidatos para aspirar a alguna de las 16 curules solo puedan ser inscritas por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres, y grupos significativos de ciudadanos, entendidas estas como organizaciones “sin ánimo de lucro que demuestren su existencia en el territorio de la circunscripción, mediante personería jurídica reconocida al menos cinco años antes de la elección, o mediante acreditación ante la autoridad electoral competente del ejercicio de sus actividades en el respectivo territorio durante el mismo periodo”.



Igualmente, cuestionaron que los candidatos deban vivir en los municipios que hacen parte de cada una de las 16 circunscripciones o desplazados de estos territorios en proceso de retorno; así como un apartado que le permite al Presidente, por razón de orden público, suspender la elección en cualquiera de los puestos de votación dentro de las 16 Circunscripciones Transitorias de Paz.



Y cuestionan otro apartado que dice que, para efectos de esta reforma, se consideran víctimas las personas que “individual -y únicamente hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad- o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

Los argumentos

En su criterio, “excluir de estas circunscripciones a las víctimas de desplazamiento que no hayan retornado o no estén en proceso de retorno, aunque no supone, por supuesto, una anulación del conjunto de derechos políticos, sí establece una selección que afecta la garantía de sus derechos fundamentales, en particular el derecho fundamental a la no repetición”.



Para las organizaciones, la inscripción y elección de candidatos para las 16 curules “debe tener una apertura política especial para cumplir con los ejes axiales de garantía de los derechos de las víctimas y de un sistema político democrático, participativo y pluralista, en particular frente a limitaciones como la personería durante cinco años de los grupos políticos que inscriban candidatos a esta elección”.



En su criterio, la exigencia constitucional de personería jurídica para la inscripción de candidatos por un tiempo de cinco años tiene “importantes problemas constitucionales”.



“En principio, las organizaciones políticas y sociales que existen en los territorios son tan grandes y diversas, y obedecen a procesos políticos de variada naturaleza, que la exigencia de personería jurídica en los términos que establece el acto legislativo supone una limitación desproporcionada a la participación política en la elección de candidatos a las Circunscripciones”, indicaron.



Y añadieron: “esto constituye una sustitución a la Constitución pues limita el carácter pluralista de un certamen electoral al desconocer: i) la existencia de procesos organizativos populares que han venido surgiendo dentro de la implementación del Acuerdo de Paz, el cual lleva precisamente cinco años en ejecución; ii) el hecho de que en muchos de los territorios en donde se desarrollan estos procesos políticos la presencia institucional es débil o nula, por lo que la personería jurídica supone un requisito que, con la oferta institucional, es muy difícil de cumplir; y iii) desconoce que muchos procesos políticos, a pesar de tener más de cinco años, se interrumpieron, entre otras cosas, por la violencia y para que sus miembros preserven su vida y seguridad, en territorios que fueron lo más afectados por el conflicto armado”.



Igualmente, las organizaciones cuestionaron un apartado que excluye a las cabeceras municipales para la habilitación de puestos de votación de cada uno de los municipios que conforman las circunscripciones al considerar que no hay fundamento en el Acuerdo de Paz para realizarla.



“Por el contrario, atenta contra los objetivos de la CTEP que estaban en el Acuerdo, en especial frente a la representación y participación política de los sectores afectados por el conflicto”, indicaron.

Las peticiones

En ese sentido, las organizaciones le pidieron a la Corte dejar en claro que para los efectos de esta reforma sí están incluidas las víctimas del conflicto por desplazamiento, “aun cuando no estén en proceso de retorno a los territorios de las circunscripciones especificadas en el artículo 2 de esta misma norma”.



Igualmente, piden tumbar la exigencia para las organizaciones de tener “personería jurídica reconocida al menos cinco años antes de la elección, o mediante acreditación ante la autoridad electoral competente del ejercicio de sus actividades en el respectivo territorio durante el mismo periodo” para poder postular candidatos.



Y piden tumbar los parágrafos 1 y 2 del artículo 5 del Acto legislativo 2 de 2021 que fijan los requisitos para los aspirantes de “haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la elección”.



Y aquel que dice que “los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación, deberán haber nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en cualquier época”.



Además, piden a la Corte indicar que la decisión de suspender las elecciones para las 16 curules debe contar la “participación de personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, de víctimas y demás procesos organizativos que aporten una visión local y que reivindique el espíritu inclusivo de la medida y en consonancia con el pilar de la democracia participativa constante en la Constitución”.



Las peticiones fueron realizadas por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Humanidad Vigente (HV), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

