El Consejo de Estado rechazó por improcedente una tutela que cuestionada las reglas para inscribir candidaturas a las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, contenidas en la Resolución 1059 y el Decreto 1207 de 2021.



La tutela fue presentada por Norman Germán Granja quien aseguraba que dichas reglas vulneraron su derecho a la participación política, puesto que consideró que le impiden inscribirse como candidato a algunas de las curules para los periodos 2022-2026 y 2026-2030.



En concreto, Granja cuestionó la inhabilidad contenida en dichos actos administrativos, así como en la reforma constitucional que creó las curules, que dice que "no podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos políticos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica, o quienes lo hayan sido por un partido político cuya personería se haya perdido dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la inscripción".



Lo anterior dado que si bien reside en el municipio de Timbiquí (Cauca), está reconocido como víctima del conflicto armado por parte de la Unidad de Víctimas, aspiró a la Asamblea Departamental del Cauca en 2015, sin ser elegido, y fue avalado por el Partido de la U, el cual tiene representación en el Congreso de la República.



La Sección Quinta del alto tribunal señaló que en el recurso judicial no se aportaron las pruebas que permitieran verificar la existencia de un perjuicio irremediable en contra de Granja, que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela.



La decisión dice que tampoco se evidenció una actuación u omisión específica de las autoridades demandadas de las que sea dable establecer una posible vulneración o amenaza del derecho fundamental a ser elegido.



