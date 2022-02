La Procuraduría General le solicitó a la Corte Constitucional que avale la reforma constitucional que creó las curules de paz, que está en examen en el alto tribunal vía ‘fast track’, luego de que el presidente Iván Duque la promulgara. En concepto enviado al alto tribunal dijo que aunque la reforma no tiene vicios legales y por tanto debe ser declarada exequible, hay algunos reparos sobre su contenido.



“Se puede afirmar que esta reforma ha generado posturas divergentes en la sociedad y en las instituciones, y más allá de las discrepancias procesales en su formación, lo cierto es que no incluyó a la totalidad de las víctimas”, dice el concepto.

La regulación expedida debió haber garantizado el derecho a elegir a todas las víctimas y no limitarla a algunas de ellas por medio de restricciones geográficas FACEBOOK

Cabe recordar que la reforma que creó las 16 curules de paz ‘revivió’ el año pasado por cuenta de un fallo de tutela de la propia Corte Constitucional que dijo que en 2017 esa norma sí obtuvo la votación suficiente, contrario a lo que había dicho el Congreso entonces. En ese proceso de tutela, la Procuradora Margarita Cabello le había pedido al alto tribunal no conceder la tutela.



Con la reforma vigente, la Corte Constitucional entró a revisarla ya de fondo, para determinar si el contenido de lo aprobado va de la mano con la Constitución o no. En este proceso la Procuradora Cabello se había declarado impedida, pero el alto tribunal le rechazó el impedimento.



Ahora, en 27 páginas, Cabello aseguró que el contenido de la reforma no sustituye a la Constitución y por eso pidió su aval, pero determinó que la implementación se enfrenta a tres problemas:



“La ausencia de una parte significativa del universo de víctimas en el escenario de participación democrática que sea crea en la Cámara de Representantes; la presencia de grupos armados en las zonas que conforman las circunscripciones de paz; y la falta de un consenso mayo en la aprobación del Acto Legislativo”, dijo.

Margarita Cabello es la primera mujer en asumir la Procuraduría General. Foto: EL TIEMPO

Según la Procuraduría, si bien la definición de un criterio geográfico para la creación de las 16 nuevas circunscripciones de paz es razonable y no es contrario a la Constitución, es insuficiente “porque un número de víctimas ha sido desplazado del campo a las ciudades y, por consiguiente, este hecho no debería convertirse en un obstáculo para participar en esta forma de reparación colectiva que emerge con la firma del acuerdo final”.



Para Cabello, “la regulación expedida debió haber garantizado el derecho a elegir a todas las víctimas y no limitarla a algunas de ellas por medio de restricciones geográficas”.



En el concepto, la Procuradora dijo que no debería ignorarse que la presencia de grupos al margen de la ley, incluidas las disidencias, podrían afectar las elecciones de estas 16 curules en territorios en disputa, hecho por el cual ya la Defensoría y la Procuraduría han emitido alertas al respecto.



“En el proceso de referencia se encuentran manifestaciones ciudadanas que refieren a presuntos victimarios como aspirantes a las curules transitorias, así como víctimas que quieren participar de las elecciones –bien para elegir, bien para ser elegidos, todo lo cual puede llegar a constituirse como una afectación a la eficacia de la medida y a la transparencia del proceso electoral”, dice el documento.



Según Cabello, la implementación de los puntos pactados del acuerdo final, aprobado por el Congreso, “sin la refrendación directa del pueblo, ameritaba que la adopción de una medida como las curules transitorias hubiera estado precedida de un estudio más riguroso y profundo”.



Luego de hacer un recuento del proceso judicial que revivió la reforma en comento, Cabello dijo que actualmente están demandados ante el Consejo de Estado los actos que la reglamentaron. Por eso, insistió en que no todas las víctimas fueron incluidas y que podrían presentarse escenarios “electorales impactados por grupos al margen de la ley”.



“Resulta imperiosa la vigilancia de la implementación del Acto Legislativo 02 de 2021 por parte de las autoridades, así como iniciar una reflexión profunda sobre el alcance del mismo, incluso para diseñar mecanismos que permitan mejorar su operación en el segundo periodo de elección de las circunscripciones especiales. Ello, en busca de un amplio consenso nacional que efectivamente consolide la paz y procure, en la mayor medida posible, por el respecto del principio democrático, la igualdad y la separación de poderes”, agregó.

