Curules de paz: María Fernanda Cabal recusa a magistrado ponente

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudia este viernes si revive o no las 16 curules de paz que fueron creadas en el Acuerdo de Paz con las Farc y cuyo trámite en el Congreso no tuvo los votos necesarios en 2017.



Ya con el debate en marcha, la congresista María Fernanda Cabal interpuso una recusación en contra del magistrado ponente del caso, Alejandro Linares.



Esto, por haber sostenido un almuerzo, con el expresidente Juan Manuel Santos en 2019 luego de una audiencia pública que citó el alto tribunal para discutir el uso de la aspersión aérea de glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito.



(Le puede interesar: Dos magistrados se declaran impedidos en debate por las curules de paz)

"El accionante pretende a través de esta acción de amparo constitucional revivir un debate que ya se dio en el Congreso, y estos hechos hacen que el magistrado Linares Cantillo sea, como en derecho corresponde, un juez imparcial, en el entendido que es notoria su cercanía con quienes auspiciaron y negociaron el proceso de paz con las Farc", dijo Cabal en la recusación.



En este caso, la Sala Plena deberá también estudiar el impedimento que presentó la magistrada Paola Maneses , en cuya elección participó el senador Roy Barrreras, quien interpuso la tutela que estudia la Corte; así como el que presentó el magistrado Antonio José Lizarazo.



(Le puede interesar: Curules de paz: con ponencia repartida empieza debate en la Corte)​

Lizarazo presentó su impedimento ya que, antes de llegar a la Corte Constitucional, durante las negociaciones de paz con las Farc, participó "como asesor externo de la Delegación del Gobierno" en la discusión sobre participación política en el que se acordó crear las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.



El magistrado Linares presentó una ponencia que, al parecer, revive las curules de paz.

La Corte estudia una tutela que con esos fines presentó el senador Roy Barreras que asegura que el proyecto de reforma constitucional que creó las 16 curules sí obtuvo la votación requerida.



El Congreso votó por el proyecto de Acto Legislativo No. 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara en noviembre de 2017. El informe de conciliación obtuvo 57 votos en total, 50 a favor y 7 en contra, generando una polémica sobre si la iniciativa se aprobó o no.



(Le puede interesar: ‘No vamos a crear nuevas curules en el Senado’: José Daniel López)



La Mesa Directiva del Senado señaló que como esa cámara estaba conformada por 102 integrantes, el proyecto requería 52 votos, la mayoría absoluta. Barreras dice que la iniciativa sí obtuvo los votos necesarios porque había cuatro “sillas vacías” de congresistas en procesos judiciales por corrupción y, por tanto, el congreso estaba conformado por 98 personas, siendo 50 votos la mayoría absoluta.



En este caso, la Procuraduría pidió al alto tribunal no revivir las curules alegando que estas podrían ser “captadas” por los victimarios.



“Las razones que fueron puestas de presente en el debate parlamentario para no apoyar la reforma constitucional en comento, no son arbitrarias, ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el hecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la captación de las curules por parte de sus victimarios”, indicó la entidad.



(Le puede interesar: ¿Es posible revivir el proyecto que crea las 16 curules para la paz?)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET