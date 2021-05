Dos magistrados se declaran impedidos en debate por las curules de paz

Ante sus colegas de la Sala Plena de la Corte Constitucional, los magistrados Antonio José Lizarazo y Paola Meneses se declararon impedidos para estudiar la tutela que presentó el senador Roy Barreras contra la Mesa Directiva del Senado que busca revivir las 16 curules de paz, que se hundieron en el Congreso en 2017.



El pasado 11 de mayo, el magistrado Lizarazo presentó su impedimento ya que, antes de llegar a la Corte Constitucional, durante las negociaciones de paz con las Farc, participó "como asesor externo de la Delegación del Gobierno en la mesa de Conversaciones en la celebración del Acuerdo Parcial sobre el punto 2 de la Agenda en materia de 'participación política'".



Esa asesoría incluyó el punto "2.3.6 'Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono', en el que se acordó “crear (...) un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales”".



Como la tutela en estudio versa sobre el proyecto de acto legislativo que pretendió cumplir con dicho mandato del Acuerdo de Paz, Lizarazo estima que está impedido para seguir el caso "por la causal tener interés en la actuación procesal, prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, a que se remite el precitado Decreto 2591 de 1991".

De otro lado, el pasado 11 de mayo, la magistrada Paola Meneses se declaró impedida ya que el senador Roy Barreras, quien interpuso la tutela, participó en su elección como magistrada.



Por esta misma causal se había declarado impedido el magistrado Alejandro Linares, quien es el ponente del caso, y la Sala Plena señaló lo negó señalando que tal asunto no le impedía participar en el debate.



Ahora, los nuevos impedimentos deberán ser estudiados por la Sala Plena, quien tiene desde comienzos de mayo la ponencia elaborada por el magistrado Linares quien, al parecer, pide revivir el proyecto que creaba las curules de paz y que se hundió en una polémica votación en el Congreso en 2017.



El TIEMPO estableció que, por el momento, dicha ponencia contaría con tres votos positivos de nueve posibles.

A finales de 2017, el informe de conciliación sobre el proyecto de reforma constitucional que creaba las curules de paz obtuvo 57 votos en total, 50 a favor y 7 en contra. Como el Senado estaba conformado por 102 personas, la interpretación que ganó fue que se necesitaban 52 votos para su aprobación por mayoría absoluta.



La interpretación de Barreras y otro grupo de senadores apuntaba a que a iniciativa sí obtuvo los otos necesarios porque había cuatro “sillas vacías” de congresistas en procesos judiciales por corrupción que no eran susceptibles de reemplazo: las de Martín Morales, Bernardo Miguel Elías, Musa Besaile y Álvaro Ashton.



En este caso, la Procuraduría pidió al alto tribunal no revivir las curules alegando que estas podrían ser “captadas” por los victimarios.



“Las razones que fueron puestas de presente en el debate parlamentario para no apoyar la reforma constitucional en comento no son arbitrarias, ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el hecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la captación de las curules por parte de sus victimarios”, indicó la entidad.





