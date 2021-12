Una demanda que cursa en el Consejo de Estado busca tumbar apartes del decreto presidencial 1207 de 2021 que reglamentó el procedimiento para la elección de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, acorde a la reforma constitucional que las creó y que está en examen en la Corte Constitucional.



(Lea: El ajuste que la Defensoría le pidió a la Corte sobre las curules de paz)



La demanda fue presentada por Jhon Fredy Núñez Ramos en contra del artículo 13 del decreto que dispone que no se podrán inscribir como candidatos a las curules de paz “quienes hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica”.



(Lea: Procuradora se declara impedida en trámite de curules de paz)

“Tampoco lo serán quienes hayan sido candidatos por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la inscripción. Igualmente, no serán candidatos quienes hayan hecho parte de las direcciones de los partidos o movimientos políticos antes señalados”, dice el artículo.



Esta prohibición se encuentra en la reforma constitucional que creó las curules de paz (Acto Legislativo 02 de 2021) en su artículo quinto en donde se listan las condiciones para ser candidato. Para el demandante, esos requisitos son contrarios a lo fijado en el acuerdo de paz y al derecho a elegir y ser elegido, así como al derecho a la paz, entre otros.



(Le puede interesar: Debate sobre la familia multiparental llegó a la Corte Constitucional)



“Si se pretende por medio de las (curules) permitir la renovación de fuerzas políticas y el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, ¿por qué el decreto endurece los requisitos para participar de las mismas? ¿Cuál es la finalidad de aumentar los criterios para ser elegido en estas curules? ¿Deben ser más estrictos los requisitos para ser congresista en la circunscripción ordinaria, que para ser representante de las (curules)?”, dice la demanda.



“En el estado actual de redacción de estas prohibiciones, afectan los derechos de quienes deseen aspirar a estas corporaciones, toda vez que la posibilidad de participar de la elección se altera, y a su vez son más restrictivos los requisitos, si se compara con lo establecido en el texto del acuerdo de paz, firmado entre el Estado Colombiano y la insurgencia armada”, dice la demanda de Núñez Ramos quien asegura ser víctima del conflicto.



(Le puede interesar: Lío por inscripción de jugadores de Nacional y la Dimayor llega a la Corte)

“En tal sentido es claro que a las víctimas del conflicto armado se les está vulnerando el derecho a la igualdad, pues aquellas que se encuentran en la situación que determina la disposición demandada se les está negando la posibilidad de participar del proceso electoral que se llevará a cabo para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026, como quiera que inevitablemente están siendo sometidos a recibir un trato decisivamente distinto y discriminatorio imponiéndoles una carga excesiva siendo revictimizados”, agrega.



El demandante, además solicitó como medida cautelar suspender la aplicación de este artículo. El caso le correspondió al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra de la Sección Quinta del Consejo de Estado quien, antes de iniciar la vacancia judicial, decidió correr traslado a la Procuraduría sobre la petición de medidas cautelares no sin antes advertir que, en principio no habría lugar a concederlas dado que el decreto en cuestión es de octubre pasado y la reforma constitucional fue expedida en agosto.



(Le puede interesar: Tribunal suspende construcción de estación de guardacostas en Providencia)



“Para la parte actora era viable haber solicitado la medida cautelar de urgencia con la suficiente antelación y no esperar a estar sobre el tiempo del cierre de la etapa electoral, que abarcó tres meses, para alegar la prontitud y celeridad que impone esta clase de figura”, dijo el alto tribunal que todavía no ha decidido si admite la demanda o no.



En auto conocido por EL TIEMPO, el magistrado agregó que “no se puede pretender que con una demanda incoada el 7 de diciembre de 2021, el juez electoral expidiera una medida con carácter de urgencia, que sería de inmediato cumplimiento para todo el engranaje de la organización electoral, cuyo finiquito era el lunes 13 de diciembre siguiente”.



“Para esta Magistratura que la cualificación de urgencia requerida para dar paso al decreto cautelar, en principio y sin ahondar en las razones de fondo que la sustentan, resulta innecesaria a la fecha en que se profiere esta providencia”, agregó el alto tribunal.



(Le puede interesar: Hermanos uterinos: se prende el debate por tumbar expresión de Código Civil)



Ahora, se espera que la Presidencia y la Procuraduría se pronuncien al respecto. Cabe recordar que la reforma que creó las 16 curules de paz está en revisión, vía fast track, en la Corte Constitucional desde finales de agosto, sin que se haya resuelto, antes del inicio de la vacancia judicial, la recusación que presentó la congresista María Fernanda Cabal contra los magistrados de la Sala Plena para no estudiar el caso.

