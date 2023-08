La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó por vicios de forma el Decreto 1207 de 2021 con el cual el Gobierno de Iván Duque reglamentó para los periodos 2022-2026 y para 2026-2030 todo lo relacionado con las curules de paz, que se pactaron en el acuerdo de paz con las antiguas Farc.



La decisión señala que el decreto tuvo vicios de forma porque debió ser expedido y enviado directamente a la Corte para revisión, lo cual no pasó. No obstante, la Corte fue clara en advertir que esta decisión no afecta la elección de las 16 representantes de las curules de paz para el periodo 2022-2026 que se hizo el año pasado.



La decisión de la Corte sí exhorta al Gobierno a expedir una nueva regulación que, como trata de temas que son de reserva de ley estatutaria, deberá ser enviada cuando este lista a la Corte para que el alto tribunal la revise antes de que entre en vigor.



La Corte enfatizó que "en un Estado constitucional de derecho, el escrutinio judicial de las normas no depende de su denominación sino de su contenido".



Y dijo que "en el trámite, la aprobación y la puesta en vigor de este decreto ocurrieron irregularidades que no pueden escapar al control de constitucionalidad y que imponen su declaratoria de inexequibilidad".



"La Sala Plena exhortó al Congreso y al Gobierno para que ejerzan su iniciativa legislativa y expidan las normas estatutarias, legales y reglamentarias que sean necesarias o pertinentes para la siguiente elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz; sin que eso afecte - de ninguna manera- a las actualmente electas. El objetivo es garantizar que dichas Circunscripciones sean elegidas oportunamente para el segundo periodo constitucionalmente establecido", dijo la Corte.



Aún así, en términos prácticos, la decisión que toma hoy la Sala Plena tampoco impide que se haga la elección de 2026-2030 pues esa regulación "no es imprescindible para que se puedan elegir nuevamente dichas Circunscripciones para el periodo 2026-2030".



"Esta providencia no afecta la voluntad democrática expresada en la elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para el periodo 2022-2026, ni la elección de esas curules que deberá ocurrir con base en lo previsto en el Acto Legislativo 2 de 2021, las demás normas electorales, la jurisprudencia pertinente y la

regulación que se expida por el Congreso con base en esa enmienda constitucional o incluso en lo que estrictamente corresponda a la potestad reglamentaria del gobierno", dice el fallo.



