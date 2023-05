La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que se investiguen presuntas irregularidades en el Consejo Nacional Electoral a la hora de emitir un concepto que permitió que aspirantes a las curules de paz acudieran a financiación privada para la campaña realizada previa a las elecciones de marzo de 2022.



Las curules de paz, según las normas que las regulan, deben tener financiación “preponderante” estatal.



(Lea: Procuraduría pide tumbar cambios sobre zonas francas de la tributaria)



Ante petición elevada por la defensa del entonces aspirante Jorge Tovar, hoy congresista, el CNE dijo que ninguna de estas hacía referencia a aportes privados por lo que los aspirantes “podrán financiar su campaña con créditos o aportes que provengan del patrimonio propio” o de sus parientes.

Con la certeza del aval del CNE, entonces, el aspirante Tovar, quien es hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, gastó en su campaña 70 millones de pesos, de los cuales 60 llegaron de sus familiares; que se suman a 9.4 millones de financiación estatal.



Tovar fue denunciado en la Corte Suprema que le acaba de archivar el proceso al indicar que no hubo delito pues en ese momento no solo había confusión entre los candidatos sobre las fuentes de financiación, sino que el esperado aporte estatal llegó apenas tres días antes de las elecciones y la postura del CNE habilitó el aporte privado.



(Lea: Los sindicatos sí pueden ser condenados tras una huelga dice la Corte Suprema)



Al proceso llegó una información de la asociación que avaló la candidatura que habla de dos aportes, uno de 35 y otro de 25 millones de pesos. Tovar dijo que, en momento de la campaña de las curules, “existían lagunas” entre los candidatos y que por eso elevó una petición al CNE preguntando si las campañas podían ser financiadas con recursos propios, ante lo cual esa entidad respondió positivamente.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Tovar Vélez Foto:

“Yo siempre tuve claro que los recursos eran lícitos, esa no fue la duda. Una de las lagunas era que si bien el acto legislativo decía lo de la financiación de los recursos, lo hacían diciendo que “preponderantemente” no “exclusivamente” del Estado”, dijo Tovar a la Corte que indicó que también había problemas con el anticipo de dinero estatal que terminó llegando el 10 de marzo, tres días antes de las elecciones.



Con ponencia del magistrado Cesar Augusto Reyes, la Sala de Instrucción valoró el caso y dijo que en este caso Tovar demostró diligencia y que no hay forma de vincularlo con delitos, al tiempo que ordenó la compulsa de copias señalada a la Fiscalía. ¿Por qué?



(Lea: Roy Barreras: Consejo de Estado ratifica fallo que lo sacó del Congreso)

Candidatos no contaron con el anticipo estatal

En primer lugar, la Corte tomó las declaraciones de otros candidatos que apenas tuvieron recursos para hacer dos pendones o algunos desplazamientos por falta del aporte estatal. “No contaron con la esperada financiación estatal por su campaña electoral y tampoco tenían recursos propios para disponer con este fin”, dice la decisión.



La Sala dijo que si bien es evidente que las diferencias económicas entre la campaña de Tovar y la de otros aspirantes, este no sobrepasó los topes de gastos permitidos que era de 753 millones de pesos. En todo caso, valoró las reglas sobre las curules de paz que dice que las campañas debían ser preponderantemente estatales y que no se permitían los aportes privados.



(Lea: Para poner la lupa: los cambios que se vienen en las altas Cortes)



En ese sentido, dijo la Corte, hubo “un desconocimiento generalizado por la forma en que se implementaría” la campaña de las curules, por lo cual el concepto del CNE terminó contradiciendo las reglas de juego, dando “nuevos alcances” a lo que decía el acto legislativo 02 de 2021 frente a la prohibición de aportes privados”.



Así, la Corte dio crédito a los testimonios rendidos por varias personas que coincidieron en referir la existencia de una confusión sobre la financiación de las campañas, pues pese a lo que decía esa reforma, “lo cierto es que el anticipo estatal no se concretaba –lo que desconocía la preponderancia estatal de la financiación esperada-“.

Concepto del CNE generó contradicción

En ese sentido, dijo la Corte, el concepto emitido por el CNE, el 15 de diciembre de 2021, en respuesta a Tovar, “entrañó total contradicción con la disposición jurídica cuya claridad se pretendía, lo que fue determinante para imposibilitar la actualización de la ilicitud relacionada con la financiación de campaña a través de aportes directos, tal y como lo dispone el acto legislativo 02 de 2021”.



Así, la Sala dijo que no hay méritos para continuar con la investigación a Tovar porque él, como candidato, “cumplió con la carga de buscar respuestas a sus inquietudes sobre la financiación de su campaña, en vista de la falta de concreción del aporte Estatal previsto”.



(Lea: Fidupetrol: Corte Suprema absuelve al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil)



“Si bien el artículo transitorio octavo del Acto Legislativo 02 de 2021 claramente precisa la prohibición sobre aportes privados directos a campañas de las (curules de paz) y delimita la financiación estatal preponderante, mediante el sistema de reposición de votos y acceso a los anticipos, la duda trascendental que a la postre configuraría el error de prohibición del investigado, surgía por los términos y el acceso efectivo a dichos aportes estatales que al momento de incoar la respectiva consulta no se le había proporcionado, pese a la cercanía de las fechas de las elecciones”, dijo la Corte.



Según explicó, entonces, la respuesta del CNE generó lo que en derecho se llama “invencibilidad del error de prohibición” porque Tovar se convenció de que actuó de manera legal.

justicia@eltiempo.com

@AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia