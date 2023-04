La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de varias demandas que se presentaron en contra de la elección de Jorge Rodrigo Tovar Vélez como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz número 12 para el periodo 2022-2026.



Las demandas fueron presentadas por organizaciones sociales que cuestionaban el aval entregado a Tovar, quien es hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y que fue coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior.



Las demandas alegaban que si bien Tovar está inscrito como víctima en los registros de la Unidad de Víctimas y tuvo aval para aspirar a una de las curules de paz por la organización ‘Asociación Paz es Vida’, su participación “pone en duda la buena fe de las autoridades en el cumplimiento de lo pactado con la antigua guerrilla de las Farc, así como la verdadera voluntad de reparar a las víctimas, situación que, a su juicio, pone en grave riesgo el orden público”.



“No están en la misma situación el hijo de un narco paramilitar que ha accedido a todo tipo de beneficios sociales y políticos y que ha ocupado altos cargos en el Estado, que una mujer campesina que ha sido desplazada en condiciones precarias", decía una de las demandas.

Alias 'Jorge 40' en el segundo día de audiencia ante JEP. Foto: JEP

Otro recurso además cuestionaba la falta de arraigo de Tovar frente a los municipios que comprenden la curul de paz 12 y una supuesta doble militancia en razón de que este habría apoyado la candidatura de Juan Manuel Daza Iguarán al Senado por el Centro Democrático.

Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo, la Sección Quinta del alto tribunal negó las demandas y, por tanto, mantuvo la elección de Tovar, al estimar que no se configuraron ninguna de las causales que se invocaron.



Por un lado, el Consejo de Estado dijo que la doble militancia no se probó: "La Sala encuentra que no resulta procedente realizar el correspondiente análisis probatorio a efectos de determinar si el demandado incurrió o no la prohibición de doble militancia, en la medida en que su postulación a la circunscripción especial de paz No. 12, se realizó a través de una organización social, y no de un grupo significativo de ciudadanos".



La decisión de 71 páginas dice que Jorge Rodrigo Tovar Vélez cumplió con los requisitos constitucionales para el efecto, "por lo que dicha circunstancia implica que no se puede predicar del mismo algún efecto nocivo en las categorías dispuestas por la

norma".

Las normas que regulan la elección a dichas circunscripción, no exigen expresamente que quien aspira, deba encontrarse en dichas situaciones precarias: Consejo de Estado FACEBOOK

También señala que Tovar en efecto tiene la condición de víctima del conflicto que se necesitaba para aspirar a una curul de paz y precisa que la ley no indica que la curul deba ir a un tipo de víctima.



"Sin desconocer la finalidad que buscan las CITREP, en punto de la garantía de participación de comunidades excluidas, olvidadas y que han sufrido de un déficit significativo de representación democrática, lo cierto es que las normas que regulan la elección a dichas circunscripción, no exigen expresamente que quien aspira, deba encontrarse en dichas situaciones precarias o impidan que personas que hubieren llevado a cabo ciertas actividades a nivel académico o profesional puedan postular su nombre, pues es claro que sobre el particular, el único requisito habilitante es la condición efectiva y objetiva de ser víctima, debidamente acreditada", agrega la decisión.



El fallo, además, dice que Tovar sí tiene la condición de víctima de desplazamiento forzado y que existen elementos de convicción que permiten entender que este "tiene la intención de retornar, y esto es, específicamente, su decisión libre y voluntaria de fijar su lugar de votación en el área rural del municipio del cual fue desplazado, aspecto que resulta suficiente a efecto de demostrar la referida exigencia normativa".

El Consejo de Estado dijo que, como algunas organizaciones argumentaron consecuencias sociales por la elección de Tovar, en realidad no hay pruebas de ello y que, en todo caso, eso no es objeto de pronunciamiento de una demanda de nulidad.



"Es importante resaltar lo presentado por el Ministerio Público en su concepto, al señalar que el análisis del acto electoral, responde a un control objetivo de legalidad, es decir, de la validez del mismo frente a las normas que lo sustentan, situación entonces que no se enfoca en los presuntos efectos del acto en otros órdenes distintos del acceso al cargo mediante elección popular o nombramiento de la autoridad competente", agrega el fallo.

