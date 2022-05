La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda presentada en contra de la elección de Jorge Rodrigo Tovar Vélez como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz número 12 para el periodo 2022-2026.



La demanda fue presentada por la Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia, que cuestiona el aval entregado a Tovar, quien es hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y fue coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior.



El recurso alega que si bien Tovar está inscrito como víctima en los registros de la Unidad de Víctimas y tuvo aval para aspirar a una de las curules de paz por la organización ‘Asociación Paz es Vida’, su participación “pone en duda la buena fe de las autoridades en el cumplimiento de lo pactado con la antigua guerrilla de las Farc, así como la verdadera voluntad de reparar a las víctimas, situación que, a su juicio, pone en grave riesgo el orden público”.



Según la demanda, el acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc dejó en claro que las curules de paz estaban dirigidas a nuevas voces que históricamente hubieren estado excluidas del poder, y a personas que habitaran en territorios afectados por la guerra o que hayan sido desplazadas ppor el conflicto.



“No están en la misma situación el hijo de un narco paramilitar que ha accedido a todo tipo de beneficios sociales y políticos y que ha ocupado altos cargos en el Estado, que una mujer campesina que ha sido desplazada en condiciones precarias", dice la demanda.



"Si bien desde un punto de vista formal ambos podrían tener la condición de víctimas, es claro que la medida de las 16 curules están destinada a corregir la ciudadanía precaria de la segunda y no del primero”, agrega el recurso.



Niegan medida cautelar

El recurso fue admitido en el despacho de la magistrada Rocío Araújo, quien negó la petición de suspender a Tovar mientras se estudia de fondo la demanda al indicar que, hasta el momento, sin que sea un pronunciamiento definitivo, Tovar cumple con el requisito de ser víctima del conflicto por cuenta de múltiples amenazas.



“Se tiene que con los elementos probatorios que se encuentran a disposición de esta judicatura, ab initio no se puede determinar que con la elección del demandado no se cumpla de buena fe el Acuerdo de Paz al no garantizarse con esta curul los fines perseguidos por éste, es decir, estar enmarcada dentro de una situación de exclusión política originada por el conflicto armado, asunto que en todo caso deberá ser analizado por la Sala Electoral al momento de dictar sentencia”, dice la decisión.



“Así las cosas, al no acreditarse prima facie la infracción aducida por el accionante, tampoco se puede determinar en este momento procesal la ocurrencia de una afectación nociva al orden político por lo que se impone negar la cautelar solicitada con la demanda”, agrega.



