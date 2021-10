El cura Bernardo Hoyos busca la revisión de su condena en la Corte

La Defensoría del Pueblo y el magistrado de la Corte Constitucional insistieron ante ese alto tribunal para que sea seleccionada una tutela con la cual el cura Bernando Hoyos, exalcalde de Barranquilla, está buscando que la condena de diez años de prisión dictada en su contra en 2013 sea revisada.



En primera instancia, en 2011 Hoyos fue condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y absuelto por el delito de peculado por apropiación. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Barranquilla lo condenó por los dos delitos.



La defensa de Hoyos está buscando que se revise la condena por peculado por apropiación ya que, la haber sido emitida por primera vez en segunda instancia, la misma no tiene revisión por un organismo superior. Ese derecho, que se llama doble conformidad, solo cobija según precedente de la Corte Constitucional a sentencias dictadas desde enero de 2014.



Así lo dijo la Corte en el caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por Agro Ingreso Seguro. Para la Defensoría y el magistrado Alberto Rojas es necesario que la Corte Constitucional asuma el caso por la importancia de pronunciarse sobre los alcances de este derecho y su aplicación sobre condenas que ya se entienden en firme y como cosa juzgada.



“Considero necesario e importante seleccionar para revisión el expediente que se refiere, por cuanto en él se advierten algunos de los criterios que orientan la selección de las acciones de tutela por parte de esta Corporación. El primer criterio sería la necesidad de precisar el alcance de la línea jurisprudencial que ha venido desarrollando esta Corte sobre la garantía de la doble conformidad, sobre todo lo referente al alcance temporal de este derecho fundamental”, dijo Rojas en su insistencia.



“El segundo criterio sería la necesidad de reafirmar la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país, ya que en el seno de las discusiones sobre la doble conformidad esta Corte ha venido reconociendo con fuerza vinculante sus decisiones y a partir de ellas ha solucionado casos sometidos a nuestra consideración”, agregó Rojas.



En próximas semanas, la Corte debe definir si admite o no la tutela. Hoyos fue condenado a 10 años de prisión por irregularidades en la compra de un lote para construir viviendas de interés social.

