Aunque la tutela es uno de los recursos judiciales más usados en nuestro país, con el cual se busca proteger derechos fundamentales frente a una vulneración inminente, un poco más del 40 por ciento de las órdenes de los jueces se incumplen.



Así, según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, en 93.490 tutelas que habían sido concedidas el año pasado se tuvieron que iniciar incidentes de desacato porque fueron desconocidas por aquellos a quienes iban dirigidas.

Según la entidad, el porcentaje de desacato general fue del 41,3 por ciento y, como este dato se calcula, según explicaron, respecto de los recursos concedidos, esto quiere decir que en 2021 fueron concedidas en los juzgados de todo el país 226.368 tutelas.



La cifra es solo un poco más baja al promedio de los últimos años, según registros de la entidad, que muestran que en 2020 la apertura de incidentes de desacato fue del 44 por ciento, en 2019 fue del 47 por ciento; 45 por ciento en 2018, 43 por ciento en 2019 y 54 por ciento en el 2016.

Derecho a la salud, el más tutelado. Foto: Infografía EL TIEMPO, con información de la Judicatura.

Derechos más incumplidos

De acuerdo con la Unidad de Desarrollo del Consejo Superior de la Judicatura, los derechos frente a los que se abrieron más desacatos en 2021 fueron salud, con 46.645 incidentes, que significa un 57,2 por ciento de incumplimiento frente a las tutelas concedidas por ese tema; derecho de petición, con 25.985 casos (30,8 por ciento); mínimo vital, con 7.381 incidentes (53,2 por ciento); seguridad social, 4.633 (39 por ciento), y debido proceso, con un registro de 4.351 aperturas de desacatos (25,4 por ciento). Esto guarda cierta relación con los resultados en 2020, año en el que por salud se iniciaron desacatos en el 63 por ciento de los fallos; por mínimo vital, 48 por ciento; por seguridad social, 40 por ciento; por derecho de petición, 29 por ciento, y por debido proceso, 26 por ciento.



En cualquier caso, que estos cinco sean los derechos sobre los que más se deben abrir desacatos no sorprende, ya que también son los derechos por los cuales los colombianos interponen más tutelas. En 2021, según registros de la Corte Constitucional, hubo 439.992 tutelas radicadas en las que se pedía la protección de esos derechos, aunque hay que aclarar que en una misma tutela individual se puede pedir la protección de varios derechos.

Las implicaciones

Más allá de las cifras, para el profesor Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, no hay nada positivo en que más de 4 de cada 10 tutelas se incumplan en el país.



“Todas son implicaciones negativas. La primera consiste en mantener la vulneración o amenaza de los derechos aun con la sentencia de tutela. Y la segunda, un quebrantamiento o debilitamiento de la efectividad de la tutela”, consideró, y añadió que las tutelas se deben cumplir, por lo que la excepción debería ser que tenga que iniciarse un trámite de desacato.



Burbano recordó que cualquier desconocimiento de una tutela quebranta el orden legal, pero que hay derechos que tienen una mayor afectación que otros, o donde hay comprometidos grandes sumas de dinero, recursos económicos o contratos, “cuyo desconocimiento tiene una gran afectación para los ciudadanos, y es justamente en estos derechos donde tiene una gran importancia la acción de tutela dada la situación de indefensión o impotencia de las personas frente a las autoridades, las entidades o los particulares con poder económico”.



Por su lado, para el director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera Mercado, no solo no es normal que haya este nivel de desconocimiento de las tutelas, sino que es inquietante.



Frente a los motivos que pueden estar detrás de que haya tantos desacatos, el director del Observatorio Constitucional de la Unilibre destacó que hay una tendencia de las autoridades y de los particulares que prestan servicios públicos “a dilatar y a considerar que quien reclama sus derechos es un contradictor de sus funciones.



El primer inconveniente se presenta cuando se tutela un derecho y hay una práctica ilegal al considerar que cuando se impugna una sentencia esta no se debe cumplir, pero en el procedimiento no hay un efecto suspensivo, los fallos son de cumplimiento inmediato, especialmente en materia de salud”.

El profesor agregó que, “si luego el superior revoca, pues se deja cumplir con lo ordenado en primera instancia”, pero desde la primera decisión debería cumplirse lo ordenado por el juez, recalcó.

¿En qué quedan los desacatos?

Por lo menos a 2020 –última cifra disponible para el caso–, la gran mayoría de los incidentes de desacato que se abrían eran archivados, con el 72 por ciento (65.588 casos), mientras que solo el 29 por ciento (25.814) fue sancionado.



Para el director de la CEJ esto podría mostrar que con la apertura del incidente la entidad accionada por fin cumple las órdenes de la tutela y al final no queda la necesidad de sanción. Pero, para el profesor Burbano, lo que se ve en la práctica es que, ante la demora en el trámite, las personas “abandonan la exigencia del cumplimiento de sus sentencias de tutela y terminan archivadas. En un porcentaje menor las sanciones hacen que se materialice la decisión”.



En cuanto a derechos por los que hubo más sanciones, en 2020 el derecho por el que más se sancionó el desacato fue el de la salud (34 por ciento), seguido por mínimo vital, con el 28 por ciento; en tercer lugar, el derecho a la vida (25), y la seguridad social, con el 23 por ciento.



De otro lado, ese mismo año las aperturas de incidentes de desacato que más terminaron archivadas fueron por tutelas contra providencias judiciales, con el 97 por ciento de los casos archivados, seguido del derecho a la educación (94 %) y el derecho a la información pública (91 %).



Además, las cifras de la judicatura permiten observar que para 2020, cuando se elevó a consulta la sanción impuesta por el desacato –que es un paso obligatorio en los casos en los que hay sanciones–, del total de consultas recibidas, en 58 por ciento de los casos se confirmó la decisión del incidente, en 19 por ciento fue revocada, en el 12 por ciento se declaró la nulidad de la actuación y en 6 por ciento se modificó la decisión. “La mayor confirmación de las sanciones impuestas se dio en relación con los derechos a la salud (65 por ciento), a la vida (64 por ciento) y al mínimo vital (61 por ciento).



Frente a las sanciones revocadas, la mayor participación se presenta en el derecho al debido proceso con un 37 por ciento, seguido del derecho a la información pública con un 36 por ciento y el derecho de petición, 34 por ciento”, se lee en el informe al Congreso que el Consejo Superior de la Judicatura presentó el año pasado, sobre vigencia del 2020.



En cualquier caso, el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre recordó que el incumplimiento de las tutelas no solamente acarrea sanciones propias del desacato como el arresto, “también puede generar sanciones que recaigan en la permanencia en el cargo de quien incumple las tutelas, consecuencias penales, así como sanciones para el juez de tutela que no quiere hacer cumplir el fallo de tutela”, concluyó.

‘Entes accionados deben dar respuesta oportuna’

El director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera Mercado, respondió algunas preguntas sobre los efectos de la falta de cumplimiento de las tutelas.



¿Es normal que haya estas tasas de desacato?



No es normal y además es inquietante, estamos hablando de una cifra alta, casi la mitad de cada 10 casos debe incursionar en un desacato para lograr el cumplimiento de esa tutela, esa es una cifra significativa, relevante y preocupa.



¿Qué implicaciones tiene esa estadística?



En estudios de percepción en los que se les pregunta a los ciudadanos si tienen una opinión favorable sobre la tutela, 8 de cada 10 dicen tenerla, pero si entra a incumplirse el mecanismo que es más preciado para los ciudadanos en materia de defensa de sus derechos, no cabe la menor duda de que la alerta temprana es importante.



¿Son efectivos los incidentes de desacato para que se cumplan las tutelas?



Desde luego que sí, es un mecanismo importante para lograr el cumplimiento de las sentencias, está bien previsto porque si no, la tutela terminaría en escenarios abstractos y sin que los peticionarios resulten beneficiarios con su debido cumplimiento.



¿Qué se puede hacer para que las tutelas se respeten desde el primer momento?



Lo más importante sería que los entes accionados, que en su gran mayoría son entidades estatales, respeten y den cumplimiento oportuno y ágil a las tutelas para evitar que la justicia vuelva a desgastarse teniendo que incurrir en incidentes de desacato para garantizar el debido cumplimiento de la sentencia.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia