La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó ayer una ley que suspendía, hasta por dos años, el vencimiento de las licencias de conducción que expiraban entre el primero y el 31 de enero de 2022.



Esta norma se aprobó para evitar la congestión para la renovación de la licencia de cerca de cinco millones de personas cuya licencia vencía el primer mes de este año. Estas personas, según la norma que se cayó, tendrían dos años mas de plazo para tramitar el cambio de la licencia.



El viceministro de Transporte Camilo Pabón dijo en declaraciones a medios de comunicación que las personas que vencía en el primer mes de enero podrán seguir usando esa licencia pues la Corte en su decisión dio plazo para el cambio hasta junio del próximo año.

Así las cosas podrán transitar en sus vehículos y no serán multadas pero deben hacer el trámite para la renovación antes de junio de 2023.



Pabón recomendó a los ciudadanos ingresar a la página del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para verificar la fecha de vencimiento de cada licencia y garantizar su renovación a tiempo. Recordó que por ley todas las licencias tienen una vigencia máxima de 10 años, así en el plástico diga que es indefinida.



Para la mayoría de las personas la licencia tiene vigencia de 10 años. (Foto de referencia). Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Sostuvo que esta información la tienen los agentes de Policía de Tránsito por lo que no tendrían que generarse multas a los ciudadanos por un vencimiento de la licencia.

Para la mayoría de las personas la licencia tiene vigencia de 10 años, para los mayores de 60 años por cinco años y para los mayores de 80 se debe renovar cada año.



La Corte Constitucional, al estudiar una demanda, señaló que esto era inconstitucional pero difirió los efectos de su decisión, que solo empezará a regir después del 20 de junio de 2023.



El alto tribunal se pronunció sobre una demanda presentada por Johan Pacheco Charris quien argumentó que esta suspensión del vencimiento de licencias se incluyó en el Congreso solo hasta al cuarto debate del proyecto de ley, por lo que se vulneró un principio llamado "identidad flexible".



Además, decía que esa medida no guarda relación directa con la Ley en comento, que es la regulación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



En este debate, la Procuraduría había pedido dejar las cosas como estaban al indicar que la ampliación de la vigencia de las licencias de conducción sí estaba asociado al tema principal de la ley, incluyendo incentivos para la ciudadanía dirigidos a mejorar la seguridad vial por medio de la modificación de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre.

