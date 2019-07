¿Cuál ha sido la polémica por uso de glifosato en cultivos ilícitos?

La discusión sobre si debe usarse el herbicida glifosato para fumigar cultivos ilícitos no es nueva, sin embargo, la Corte Constitucional tuvo discusión crucial para el futuro de esta herramienta en la lucha contra las drogas y, aunque mantuvo las condiciones para que el Gobierno pueda volver a ese químico, hizo una precisión clave.

La precisión que ahora hace la Corte es que la evidencia científica de que el glifosato no causa daños para la salud y el medioambiente, una de las condiciones que debe cumplir el Gobierno, "ha de entenderse en los términos del apartado final de la parte motiva de la sentencia, es decir, que no equivale a demostrar por una parte que existe certeza absoluta sobre la ausencia del daño, ni equivale a demostrar que la ausencia de daño es absoluta, o que la actividad no plantea ningún riesgo absoluto", dijo Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional.



Hace 25 años, la Corte Constitucional recibió por primera vez una tutela contra el Consejo Nacional de Estupefacientes en la que un líder de la entonces Alianza Democrática M-19 le pedía que suspendiera un programa de fumigación con glifosato sobre cultivos de amapola porque, decía el demandande ese herbicida ponía en riesgo la salud y el medioambiente.



Desde entonces, Colombia ha mantenido un fuerte debate político y jurídico acerca del glifosato, una de las herramientas que el país usó por años –sobre todo entre el 2001 y el 2014, con el Plan Colombia– para erradicar matas de coca. Del 2001 al 2015 se fumigaron con glifosato 1,6 millones de hectáreas, pero los cultivos no se redujeron como se esperaba. En ese mismo tiempo se detectaron 1,2 millones de hectáreas de narcocultivos.



Las fumigaciones fueron congeladas en el 2015, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos acató la orden de la Corte de suspenderlas porque podían causar cáncer. Dos años después, en el 2017, la Corte abrió una puerta estrecha para asegurar que si el Gobierno quería volver a fumigar, debía cumplir seis requisitos, entre ellos certificar que el herbicida no afecta la salud.



Y en un fallo del 2017, la Corte le puso seis condiciones al Gobierno para volver a asperjar con glifosato. La más importante de ellas indica que la única forma de reanudar el glifosato es haciendo una investigación científica que, de forma “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.



El Gobierno también debe crear una regulación especial para alertar posibles riesgos, e incluir en el Consejo Nacional de Estupefacientes a un representante étnico que pueda tener voto para garantizar la consulta previa, entre otras condiciones.

No obstante, en momentos en que Colombia tiene 171.000 hectáreas de coca, la cifra más alta en su historia, y mantiene una producción récord de 1.379 toneladas al año, el presidente Iván Duque le pidió al alto tribunal que module su fallo del 2017, es decir, que suavice las condiciones para poder volver a usar este químico.



El jefe de Estado le dijo a la Corte que para poder garantizar la seguridad, el país necesita todas las herramientas, entre ellas la aspersión aérea. En una orilla contraria se ubicó el expresidente Santos, quien aseguró que esa estrategia no ha sido efectiva y que la mejor alternativa es la sustitución voluntaria.



En defensa del uso del glifosato el Gobierno ha expuesto razones de eficacias, seguridad y costos, diciendo que es una de las mejores herramientas para combatir los cultivos ilícitos; pero, en la otra orilla, desde distintos sectores se ha sostenido que este químico tiene posibles afectaciones a la salud y el medioambiente y que no es tolerable que haya daños en estos aspectos por el uso del herbicida, por lo que, dicen, debe mantenerse su prohibición.

JUSTICIA

En Twitter: @PazYJusticiaET