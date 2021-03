¿Cuál es el significado de la preclusión en el caso de Álvaro Uribe?

La solicitud de preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, que fue oficializada por el fiscal delegado ante la Corte Gabriel Jaimes este viernes, es la noticia de más trascedencia judicial en lo que corrido del 2021 en Colombia.



Jaimes -quien asumió el caso que había contra Uribe en la Corte Suprema cuando el expresidente renunció a su curul en el Senado y por lo tanto perdió el fuero parlamentario- considera que tras la revisión del abultado expediente que le llegó de la Suprema y tras varias diligencias adelantadas por su despacho no puede inferirse que Uribe haya cometido delito alguno relacionado con el supuesto plan para manipular las versiones judiciales de Juan Guillermo Monsalve.

Monsalve es testigo estrella en proceso contra Santiago Uribe -hermano del expresidente- por conformación de grupos 'paras'. Ante la Corte Suprema había afirmado que allegados al expresidente lo habían buscado supuestamente para que afirmara que el senador Iván Cepeda, el más caracterizado contradictor de Álvaro Uribe, lo había contactado para que acusara falsamente a este último de nexos con los grupos 'paras' de los años 90.



(Lea además: Se conoce la juez que recibirá el caso del expresidente Álvaro Uribe)

Ahora, la decisión de la Fiscalía, que ha encendido la dura polémica entre sectores uribistas y de oposición, pasa a manos de un juez de Bogotá y, eventualmente, podría llegar incluso hasta la Corte Suprema para quedar en firme. Acá la explicamos lo que necesita saber para estar actualizado en el caso contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos.



También: ¿Quién es Gabriel Jaimes, el hombre que pide precluir el caso Uribe?

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (derecha) ha sido una ficha clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto: EL TIEMPO - Archivo particular

1. ¿Cuál es el significado jurídico de la preclusión en el caso de Álvaro Uribe?

No es una absolución, porque esta figura solo aplica para los fallos de jueces y tribunales, pero en esencia significa que la Fiscalía, que es el órgano que adelanta la investigación contra Uribe, sí considera que no es culpable de los cargos que había en su contra por presunta manipulación de testigos y soborno. Si la preclusión queda en firme (o sea, si los jueces de la República la avalan después de todas instancias) el caso pasaría a cosa juzgada: Uribe no podría ser de nuevo investigado por los mismos hechos.



El fiscal delegado ante la Corte Gabriel Jaimes llegó a la conclusión de que con las pruebas existentes en el proceso no hay indicio alguno de que Álvaro Uribe hubiera cometido delitos o supiera de la existencia de delitos cometidos por allegados suyos que buscaron a Monsalve.



Le puede interesar: Tras pedir preclusión, ¿qué sigue en el caso contra Álvaro Uribe?

Gabriel Ramón Jaimes Durán, Fiscal de carrera que actualmente ostenta el cargo de Fiscal coordinador de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

2. ¿Es una decisión definitiva?

No, porque aún debe pasar por el control de los jueces para quedar en firme. Pero sin duda es un triunfo para la defensa de Uribe, que logró que la Fiscalía, a diferencia de la Corte Suprema, concluyera que el expresidente no tenía responsabilidad penal en el proceso por falsos testigos que se adelanta en su contra y en contra de varios de sus allegados.

3. ¿Qué sigue en el caso?

En la tarde de este viernes el caso fue asignado a la jueza 28 de conocimiento del Circuito de Bogotá, Carmen Helena Ortiz. Ella tendrá en primera instancia la decisión de avalar o no la petición de la Fiscalía, que en todo caso será impugnada por las partes acreditadas como víctimas en el proceso: el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre.



Aunque la Fiscalía haya decidido no acusar a Uribe, lo que se viene es una serie de audiencias en las que se expondrán públicamente todas las pruebas y evidencias de lado y lado. La diferencia con un juicio es que la decisión final no será sobre la inocencia o culpabilidad de Uribe en este caso, sino sobre la continuidad o no del proceso.



La jueza puede considerar que no está de acuerdo con la decisión y ordenarle a la Fiscalía que reconsidere su posición o contemple nuevas pruebas, o al final simplemente aceptar la preclusión ya solicitada. Y, sea cual sea su determinación (que no es un fallo), es casi un hecho que habrá un nuevo tiempo en el Tribunal de Bogotá y, eventualmente, en la Sala Penal de la Corte Suprema.



En todo caso, la única instancia que puede decidir si acusa o no a Uribe es la Fiscalía: lo que pueden ordenarle los jueces es que evalúe o sustente más esa posición. Además, es factible que esta decisión termine en una acción de tutela contra decisión judicial que llevará el asunto a arenas de otra corte, la Constitucional.​



(Le puede interesar: Los dos momentos políticos clave durante el proceso sobre Uribe)

4. ¿Hay diferencia entre las conclusiones de la investigación de la Corte y la de la Fiscalía?

Sí. La investigación de la Corte, que no había llegado a la instancia de acusación, apuntaba a una supuesta responsabilidad del expresidente, contra quien incluso dictó orden de detención domiciliaria. En ese momento, Uribe renunció a su silla en el Congreso y el caso pasó a manos de la Fiscalía. La Fiscalía concluyó, por el contrario, que "varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente (a Uribe) no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe". Por eso pide la preclusión.

5. ¿Una preclusión en favor de Uribe beneficia al abogado Cadena y al congresista Hernán Prada?

No necesariamente. En el caso de Prada, su caso sigue en la Corte Suprema y, como se demostró en este episodio, la valoración de pruebas en una instancia no necesariamente es compartida por la otra. Y en caso del abogado Cadena, está en detención domiciliaria y se considerado por la Fiscalía como responsable del intento de manipular testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe. Pero además la afirmación pública de la Fiscalía en el sentido de que las conductas en este proceso "que sí son delito" pero que"no se le pueden atribuir (a Uribe) como autor o partícipe" indica que el ente investigador sigue considerando que alrededor de la conducta del abogado Cadena sí hay evidencia de actuaciones delictivas.

Diego Cadena en los juzgados de Paloquemao para imputación de cargos. Foto: Archivo particular



ELTIEMPO.COM