Críticas por cambios en la elección del nuevo registrador nacional

A solo una semana se hicieron públicas las nuevas reglas de juego para elegir al que será el próximo Registrador Nacional, el concurso ya recibió la primera demanda en su contra.



Esta semana el Consejo de Estado admitió una demanda que busca que se suspendan los acuerdos mediante los cuales la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado reglamentaron el concurso de méritos, puesto que son los presidentes de las altas cortes los que eligen al Registrador. Esto se suma a las críticas que han surgido por los cambios y la nueva la forma en que se elegirá al sucesor de Juan Carlos Galindo, cuyo periodo en la Registraduría acaba el 5 de diciembre.

La convocatoria se abrió el pasado 30 de junio y entre los requisitos está ser abogado de profesión, no haber sido condenados a cárcel excepto por delitos políticos o culposos, no tener inhabilidades, no haber ejercido cargos directivos en partido políticos en el año anterior, y no estar en edad de retiro, además de haber ejercido la profesión como mínimo por 15 años o haber estado ese tiempo en la Rama Judicial.



Aquí está el primero de los cambios, pues anteriormente la experiencia mínima era de 10 años. No obstante, explicaron los presidentes de las cortes, el aumento en la experiencia lo exige la Constitución y ahora, con 15 años, se exige la misma cantidad de tiempo de ejercicio que debe tener alguien que aspire, por ejemplo, a ser magistrado de alta corte.



El siguente cambio está en la etapa de selección. Anteriormente, en el acuerdo 001 del 2007 que reglamentaba la elección para este cargo, el concurso de méritos le daba un lugar especial a la calificación que los candidatos recibían por su experiencia profesional, sin embargo, ahora una gran parte del peso del concurso está en que los candidatos demuestren todo lo que saben en exámenes de conocimiento y competencias.

​

Con las nuevas reglas de juego, la parte de selección tiene una evaluación de conocimientos y una prueba de competencias, ambas partes tienen un puntaje de 25 % cada uno, con lo que la calificación final en esta etapa valdrá un 50 por ciento de todo el proceso.



Estos exámenes serán elaborados por los propios presidentes de las altas cortes, y quien no supere un puntaje del 60 por ciento no podrá continuar con el proceso de selección.



Dentro de la etapa siguiente, llamada de clasificación, se hará una revisión a la hoja de vida de los aspirantes, aquí se tendrán en cuenta aspectos como nivel de estudios, publicaciones, experiencia en el desempeño de cargos públicos, así como experiencia profesional como abogados. En total la hoja de vida tendrá un valor del 20 puntos. Por último, se realizará una entrevista con los candidatos que lleguen a esta etapa, esa entrevista tiene un valor del 30 por ciento del total.

Las críticas a esta nueva forma de elección del Registrador han venido de parte de algunos de los aspirantes a Registrador, quienes se han quejado de que el nuevo concurso le de tanta importancia a los exámenes por encima de la hoja de vida y la experiencia de los candidatos.



Además, si bien los presidentes de las altas cortes justificaron los cambios en que el acuerdo anterior ya llevaba varios años y era necesario replantearlo, así como ajustarlo a nuevas condiciones que impone la Constitución, otros sectores han mencionado que con el cambio en los años de experiencia el concurso hace que los perfiles que sean aceptables sean, básicamente, los de magistrados o exmagistrados de las cortes y que esto le cierra la puerta a otras personas con amplia experiencia pero no 15 años en la Rama Judicial.



Ante esto, la respuesta que dieron las cortes durante la presentación del concurso es que los exámenes así como el puntaje mínimo para aprobarlos (60 puntos) buscan que el próximo Registrador sea realmente la persona más idónea para el cargo.

JUSTICIA