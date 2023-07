Por mayoría, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia negó una petición que elevó la defensa de la senadora Piedad Córdoba Ruiz, quien estaba pidiendo que la magistrada Cristina Lombana Velásquez de la Sala de Instrucción de ese alto tribunal fuera declarada insubsistente.



Lombana es la magistrada que adelanta la indagación en contra de Córdoba por presuntos nexos con las Farc, en lo que se conoció como 'Farcpolítica', y con el detenido empresario Álex Saab.



La decisión tuvo solo un salvamento de voto.

La petición de la defensa de Córdoba pedía que fuera revocada la elección de la magistrada Lombana Velásquez bajo el argumento de que la jurista quien era funcionaria y militar y de la Justicia Penal Militar cuando fue elegida, tiene una pensión de invalidez del Ejército Nacional.



Lombana ya no tiene la condición de militar y en 2020 la Sala Plena de la Corte había archivado una actuación administrativa en la que se pedía analizar si su rol de militar le impedía ejercer sus funciones en la Corte.



La exsenadora Córdoba explicó así su petición: "La Magistrada ha solicitado 100 % de incapacidad laboral, por ello se pidió la revocatoria directa de su designación. Como no se ha resuelto nada, solicitamos la declaración de insubsistente".



La Sala Plena negó la petición de revocatoria directa porque la solicitud estaba dirigida contra un acto electoral no conto uno administrativo.

El proceso

Piedad Córdoba, senadora por el Pacto Histórico. Foto: Senado

El expediente en contra de Piedad Córdoba recoge 14 denuncias en su contra y compulsas de copias que hizo la Fiscalía 20 Especializada y la Unidad Antiterrorismo, en 2010.



Todas la denuncias y compulsas se refieren a los acercamientos que habría iniciado Córdoba con la entonces guerrilla de las Farc desde 1998, cuando ella era congresista, y con las supuestas visitas que hacía a "asentamientos” del grupo guerrillero debido a cercanía con integrantes del Secretario, sin autorización oficial.



Aunque se aclara que, entre agosto y noviembre de 2015, Córdoba fue autorizada por el entonces presidente Álvaro Uribe para mediar en la liberación de secuestrados. La presunta cercanía con las Farc la habría manifestado la hoy senadora del Pacto Histórico en distintas declaraciones.



Así mismo, las denuncias aseguran que Córdoba “se posicionó dentro de la organización como asesor, estratega política y hasta vocera nacional e internacional”. De hecho, en documentos del expediente se reseña que supuestamente Córdoba era conocido con los alias de 'Teodora’ y ‘La Negra’.

Otra parte importante de los señalamientos tiene que ver con denuncias de que la congresista habría usado el “intercambio humanitario” de secuestrados para favorecer su carrera política.



Sobre esto se ha conocido el testimonio que su antiguo asesor Andrés Vásquez, quien indicó que supuestamente Córdoba habría demorad la liberación de Íngrid Betancur para que Francia, de donde es ciudadana, entrara a hacer presión en favor del intercambio humanitario.



En todo el proceso, la defensa de Córdoba ha insistido en que no hay una sola prueba de que la congresista tuviera nexos con las Farc, recordando que la gestión se realizó con autorización.

