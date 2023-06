La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana Velásquez hizo un inusual pedido para que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigue al fiscal delegado Gabriel Jaimes por supuestas irregularidades en las labores investigativas que este realizó en un proceso en contra de Armando Benedetti, hoy embajador en Venezuela.



En 13 páginas, Lombana explica que en un el marco de una nueva indagación que adelanta contra Benedetti, pero también contra Efraín Torres y Tatiana Cabello, hizo una inspección judicial a un proceso que antes estaba en sus manos y que quedó en la Fiscalía cuando Benedetti fue nombrado embajador: uno que iba avanzado por presunto enriquecimiento ilícito.

Y al hacer la inspección, por una orden de trabajo del pasado 24 de mayo, su despacho analizó las actuaciones adelantadas por el fiscal Jaimes, quien es recordado por llevar el primer pedido de preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, que, para la magistrada Lombana, son irregulares.



¿Qué cuestionó? Primero, que Jaimes haya asumido el caso que llegó de la Corte Suprema de manera directa y no por reparto y que haya definido el sistema procesal con el que seguiría el expediente, “sin ningún análisis de la competencia”. Es decir, sin entrar a profundizar si los hechos que se investigaban eran competencia de la Fiscalía o de la Corte.



En ese punto es necesario explicar que la magistrada Lombana no estuvo de acuerdo con que el expediente de Benedetti pasara a la Fiscalía, en una decisión que no tomó ella, sino otro magistrado que en ese momento revisaba una recusación que el entonces senador presentó contra la jurista. E insistió en que, en su criterio, los hechos investigados debían seguir en conocimiento de la Corte.



Y para cuestionar a Jaimes, la magistrada Lombana hizo duras afirmaciones al fiscal Jaimes: “del documento en cita se pueden extraer varias afirmaciones y actuaciones que, provenientes de un fiscal delegado ante la Corte Suprema, deben ser evaluadas de manera rigurosa, dado que las exigencias para ocupar el cargo son las mismas para acceder a la alta magistratura, lo cual implica un conocimiento excelso del derecho y la jurisprudencia en materia penal”.



En segundo lugar, la magistrada Lombana aseguró que Jaimes desconoció una directiva de 2022 de la Fiscalía que, según su lectura, “reconoce como residual la competencia de ese ente investigador respecto de los aforados constitucionales que no sean de competencia de la Sala de Instrucción”. La directiva también indica que para estos casos el procedimiento a seguir sería con el sistema acusatorio oral y no con la Ley 600.



Y Jaimes, dice Lombana, optó por mantener el sistema viejo argumentado entre otros que los delitos investigados son “delitos permanentes” porque se trataría de múltiples operaciones financieras desplegadas durante 16 años.



Lombana, entonces, vuelve a criticar a Jaimes: “el desatinado entendimiento aquí plasmado habría sido corregido si tan solo hubiese auscultado por internet la jurisprudencia que desarrolla la estructura dogmática de los tipos endilgados al procesado”.



EL TIEMPO consultó a varios abogados que aseguraron que los términos usados por la magistrada Lombana para descalificar a Jaimes no serían propios de una magistrada de alta corte y que, por el otro lado, se equivoca Jaimes al calificar el enriquecimiento ilícito como un delito de ejecución permanente, que se explica en delitos como la desaparición forzada en donde el delito se sigue cometiendo cada día mientras la desaparición continúe.



Facebook Twitter Linkedin

Indagatoria Armando Benedetti Foto: Mauricio Moreno -EL TIEMPO

La indebida calificación el delito que habría hecho Jaimes, dice Lombana, fue la que llevó a mantener la investigación por la Ley 600. Luego, la magistrada cuestiona una resolución del 6 de marzo pasado en la que se resolvió un recurso en contra de una decisión de junio de 2022 con el cual la Corte negó la nulidad del auto en el que se ordenó hacer un estudio patrimonial a Benedetti.



En concreto, Lombana cuestionó que el fiscal haya decretado, de manera oficiosa, “la nulidad de la prueba” señalando que ese estudio del patrimonio de Benedetti se hizo violando el debido proceso.



Lombana dijo que la determinación se tomó sin fundamentos suficientes y luego dijo que “lo exótico no culmina allí” porque luego, aunque no accede a la nulidad de la defensa del exsenador, en la misma decisión anuló todo lo anterior al 14 de febrero de 2022, incluyendo el informe clave de esta investigación.

Así, Lombana dice que es inexplicable que Jaimes haya decidido decretar el cierre de investigación, el pasado 15 de mayo, que es el cierre de la recolección de las pruebas, para que luego las partes den sus alegatos finales y luego el fiscal tome una decisión sobre si avanza con este proceso o lo archiva.



Y por eso, por advertir esas supuestas irregularidades, remitió copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de las piezas procesales para que determine si hay lugar a investigar al funcionario o no.



En este caso, la Fiscalía no ha indicado si se ordenó hacer algún informe propio sobre el patrimonio de Benedetti, una vez invalidado el que hizo la Sala de Instrucción, o qué pesquisas se adelantaron para determinar si hubo o no un delito de parte del hoy embajador.

