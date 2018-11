Crece el debate sobre un fiscal ‘ad hoc’ para el caso Odebrecht

Ayer, cuatro días después de recibir la recusación contra la vicefiscal general, María Paulina Riveros, en la que se pide que sea apartada de las investigaciones sobre Odebrecht y se nombre un fiscal provisional para el caso, la Corte Suprema de Justicia designó a un magistrado de la Sala Laboral para que estudie la petición.

La recusación fue hecha el viernes por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, quien argumenta que “la amistad íntima” de la Vicefiscal con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pondría en duda su imparcialidad en las investigaciones sobre la corrupción que involucra a la constructora brasileña.

La Vicefiscal asumió el caso cuando Martínez se declaró impedido.



La solicitud de Bustos a la Corte Suprema se dio en medio del debate que suscitaron unos audios revelados por Noticias Uno en los que el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, entera al entonces asesor jurídico del Grupo Aval –socio de la obra–, Néstor Humberto Martínez, sobre irregularidades en contrataciones de Odebrecht, socio mayoritario de Ruta del Sol II.



Hay quienes se preguntan si el hoy Fiscal General sabía desde el 2015, año de las grabaciones, de los sobornos que pagaba Odebrecht para obtener obras. Martínez ha dicho que Pizano no tenía certeza de que se tratara de coimas.

El hecho es que en los últimos días ha crecido el debate sobre la posibilidad del nombramiento de un fiscal ad hoc para llevar a cabo las investigaciones sobre los sobornos que pagó la constructora brasileña en Colombia y probados en el 2017.

Incluso, el procurador general, Fernando Carrillo, fue más allá y sorprendió ayer con la propuesta de que se cree una fiscalía ad hoc, es decir, una estructura judicial completa que se haga cargo del caso.



Ya el presidente Iván Duque había dicho el domingo, en entrevista con EL TIEMPO: “Si el Fiscal considera que el camino es acudir a un fiscal ad hoc y la Corte Suprema lo acepta, pues ahí estaremos proponiendo una terna de personas con las mejores calidades”. Y en entrevista con RCN Radio, ayer, fue más contundente: “Yo creo que va a requerir (un fiscal ad hoc)”, anotó y dijo estar listo para crear la terna con personas que le den confianza al país.



Ayer mismo, el Procurador General aseguró que radicará ante la Corte Suprema una solicitud para que se cree la fiscalía ad hoc, que “tenga la independencia y la imparcialidad necesaria para que el pueblo colombiano sepa lo que pasó”, agregó Carrillo.



Dijo que esa figura se necesita para que en los procesos que se siguen por corrupción y que involucran a Odebrecht se tengan todas las garantías ante los cuestionamientos que han surgido la última semana. “Lo que quiere el pueblo colombiano es imparcialidad y celeridad”, añadió Carrillo.

La Corte tiene la palabra

El viernes, al responder sobre la recusación que le hizo el presidente de la Red de Veedurías, la Vicefiscal la rechazó argumentando que no se cumplen las causales para apartarse del caso y que fue con las investigaciones del ente acusador que se estableció que hubo coimas de Odebrecht.



La Fiscalía ha subrayado que mientras en el 2015 Pizano hablaba de que para el 9 de agosto de ese año había contratos irregulares por 24.000 millones de pesos, hasta ahora el organismo investigador ha detectado contratos “espurios” por más de 53.000 millones de pesos.



En todo caso, en el documento en el que la Vicefiscal trasladó el caso de su recusación a la Corte Suprema, conocido por EL TIEMPO, señaló que con “el ánimo de continuar aplicando el más estricto marco de transparencia y absoluto rigor en la administración de justicia, y con ello desvirtuar conjeturas y cuestionamientos, la suscrita acompaña la posibilidad de designar un fiscal ad hoc” en los casos de impedimento del Fiscal General.



La palabra final la tendrá la Corte Suprema, que le entregó la recusación contra Riveros al magistrado Gerardo Botero. Él debe estudiar la petición que hizo el presidente de la Red de Veedurías y llevar un proyecto de fallo a la Sala Plena. Así, todos los magistrados del alto tribunal tendrán que votar en los próximos días si aceptan o no nombrar un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht.



Si la Corte decide que se debe nombrar, le pedirá al presidente Iván Duque que envíe una terna con los nombres de las personas que podrían reemplazar a Riveros en las investigaciones del caso Odebrecht. Sobre esa terna, la Sala Plena tendría que escoger a un encargado.



La designación de un fiscal ad hoc no tiene muchos antecedentes. Esa figura se aplicó solo una vez, cuando la fiscal Viviane Morales se declaró impedida en un proceso por tráfico de influencias que se seguía contra la entonces contralora Sandra Morelli. Para el caso se asignó como fiscal ad hoc a Eduardo Cifuentes.



En mayo del año pasado, la Corte Suprema negó una recusación presentada por los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia López pidiendo que se apartara del caso Odebrecht al fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Dijo que los senadores no eran competentes para la recusación porque no hacían parte del proceso de Odebrecht.



