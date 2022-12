Al revisar una tutela, la Corte Constitucional dejó en firme las sentencias judiciales que confirmaron la sanción de destitución que el Club El Nogal le impuso a Daniel Emilio Mendoza Leal, creador de la serie web 'Matarife', en el año 2017.



Esa sanción se dictó porque Mendoza hizo declaraciones públicas en las que aseguró que la Junta Directiva del club era una institución corrupta que encubría las actuaciones fraudulentas de sus socios.



Mendoza, además, estimó que la Junta Directiva lo estaba persiguiendo ideológicamente por sus expresiones literarias y tildó a algunos socios y al presidente del Club de “pirañas voraces”, “madriguera de ratas” y “tiranos”, entre otras.



Por esa razón, las directivas del Club consideraron que estas acusaciones eran falsas y ofensivas y desconocían su reglamento que exige a los socios comportarse de forma respetuosa y no desprestigiar infundadamente a la corporación y sus asociados.



Ante ello, Mendoza acudió a la justicia asegurando que la destitución era ilegal porque la misma no fue dictada por un órgano imparcial. En dos instancias, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá rechazaron la demanda.



Y Mendoza Leal interpuso entonces una tutela alegando que esas decisiones judiciales eran contrarias a la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El caso escaló hasta la Corte Constitucional.

El Nogal actuó correctamente: Corte

Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Corte Constitucional determinó que la sanción de destitución que dictó el Club no desconoció la garantía de imparcialidad ni el derecho fundamental al debido proceso de Mendoza Leal.



Lo anterior, porque "la Constitución permite que las juntas directivas de los clubes sociales resuelvan las recusaciones que el socio investigado formule en contra de la totalidad de sus integrantes en el marco de un proceso disciplinario. El ejercicio de esta potestad está prima facie protegido por la libertad de asociación y no desconoce la garantía de imparcialidad".



"En este caso, la Junta Directiva del Club El Nogal era el órgano decisorio que, conforme a los Estatutos, tenía la competencia para resolver la recusación que el señor Mendoza Leal formuló en contra de todos sus miembros. No era jurídica ni fácticamente posible que la recusación del señor Mendoza Leal fuera resuelta por otro órgano social o una junta directiva ad hoc, pues ello habría desconocido los estatutos del Club El Nogal y habría afectado en mayor medida el derecho fundamental al debido proceso del accionante", dice el fallo.

La Corte Constitucional además dijo que las Juntas Directivas de los clubes sociales sí tienen la facultad para investigar a los socios que critican o cuestionan de forma infundada e irrazonable el ejercicio de sus funciones de administración.



"El derecho fundamental al debido proceso del socio investigado y, en concreto, la garantía de imparcialidad, no obligan a los administradores que son cuestionados a apartarse de la investigación. Una exigencia de esta naturaleza desconocería las dinámicas decisorias propias de los clubes sociales y anularía la potestad disciplinaria", agrega el fallo.



"Los miembros de la Junta Directiva del Club El Nogal que adelantaron la investigación no se encontraban incursos en ninguna de las causales de impedimento y recusación invocadas por el señor Mendoza Leal", asegura la decisión.

No se afectó la libertad de expresión: Corte

De otro lado, la Corte Constitucional dijo que el club no vulneró el derecho fundamental a la libertad de expresión de Mendoza Leal porque las faltas disciplinarias que tiene el estatuto del club social "fueron expedidos en virtud del derecho fundamental de asociación (...) e imponen restricciones en abstracto legítimas, razonables y proporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión en el marco de la relación jurídica de asociación".



Según la Corte, las declaraciones, cartas y comunicaciones por las que el Mendoza Leal fue investigado y sancionado "no constituían críticas razonables y reflexivas amparadas por la libertad de expresión", ni por la libertad de información ni la libertad de opinión.



"De un lado, no estaban amparadas por la libertad de información porque eran falsas y tergiversaban de forma deliberada las razones por las cuales el accionante había sido sancionado en el primer proceso disciplinario. En tales términos, no satisfacían las cargas de veracidad e imparcialidad. De otro lado, no estaban amparadas por la libertad de opinión, porque contenían insultos y expresiones puramente dañinas, las cuales, según la jurisprudencia constitucional, no son merecedoras de protección constitucional", agrega el fallo.



La Corte dijo que la imposición de estas sanciones constituye un ejercicio legítimo protegido por la libertad de asociación, aunque recordó que su imposición no puede ser usada como una herramienta de retaliación a la crítica reflexiva, no pueden restringir la publicación de discursos especialmente protegidos y, en todo caso, deben ser razonables y proporcionadas.



La Sala consideró que la sanción de destitución no constituyó una forma de retaliación a la crítica reflexiva que Mendoza Leal expresó públicamente en relación con las actuaciones de la Junta Directiva del Club El Nogal y que tampoco restringió la publicación de un discurso especialmente protegido.



"Por el contrario, constituyó una forma de responsabilidad ulterior legítima en el marco de la relación jurídica de asociación mediante la cual el órgano decisorio sancionó el incumplimiento de los Estatutos y el Reglamento Disciplinario, así como el ejercicio de la libertad de expresión sin atención a las cargas y deberes que la Constitución impone a sus titulares", agrega el fallo.

