'Tomaremos decisiones sin presión': Corte Constitucional

Las presidentas de las altas cortes se refirieron este martes, en el Palacio de Justicia, a la polémica de los últimos días por el retiro de visas estadounidenses a magistrados.

El pronunciamiento lo encabezó la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, quien estuvo acompañada de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares. También estuvo Lucy Jeannette Bermúdez, del Consejo de Estado.



Ortiz comenzó diciendo que uno de los pilares de la democracia es la independencia judicial. "La confianza pública en las instituciones y en particular, en el sistema

judicial y en la autoridad moral y la integridad de los jueces son esenciales para la convivencia.. La correcta administración de justicia debe obrar sin favoritismos, predisposiciones ni prejuicios", afirmó.



La magistrada también dijo que las cortes seguirán ejerciendo sus funciones con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena. "El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones, con la firmeza de preservar la institucionalidad y con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad de administrar justicia

imparcial, objetiva y transparente".

Sobre la tensión que vive el sector judicial, y que algunos sectores adjudican al estudio de las objeciones de la ley estatutaria de la JEP, la magistrada aseguró que las decisiones que toman los jueces siempre tienen un impacto en la sociedad. También dijo que "estos momentos de justicia de transición, momentos de ajustes, son momentos que buscan presionar". Sin embargo, aseguró que no considera que existan situaciones únicas y particulares por las que se esté dando una presión. "Es un ambiente de ajuste el que ha originado toda esta cantidad de inquietudes y preocupaciones", afirmó.



Sobre las razones por las que la Embajada de Estados Unidos les había quitado las visas a los magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, quienes las recuperaron después de asistir a la embajada, Ortiz explicó: "Entendemos esto como parte de un contexto. No queremos que se entienda como una situación particular. No es un problema de visas para magistrados, es un tema que inquieta, la existencia de un contexto de presiones y preocupaciones por la imparcialidad de los jueces".

Dijo que por esa razón los casos de Fajardo y Lizarazo no se asumieron de manera personal, sino como "un asunto de interés no sólo de la Rama Judicial, sino también del Gobierno".



Así, Ortiz explicó que esa situación fue llevada hasta el presidente Iván Duque porque él es "el director de los asuntos internacionales, el jefe del Estado, por eso se puso bajo su conocimiento, se informó lo sucedido y se integró a la institucionalidad la preocupación de un contexto de presiones".



Aseguró que el presidente le informó que tras escuchar a tres magistrados de la Corte, él mismo habló con el embajador de Estados Unidos en Colombia "sobre la preocupación de mantener una justicia imparcial, una justicia tranquila, y sin presiones para la toma de decisiones".



La presidenta de la Corte aseguró que, según lo que sus compañeros del alto tribunal le informaron, la embajada les solicitó una documentación que los magistrados aportaron por los conductos regulares. "Con esta documentación se superaron las dudas que pudiesen haberse generado". Ortiz señaló que las reuniones en la Embajada de Estados Unidos que tuvieron estos magistrados fueron rápidas, cordiales, y que en ellas no se abordó nada relacionado con su función judicial.



Sobre las afirmaciones de algunos sectores que relacionan esa decisión de la embajada con supuestas investigaciones a los magistrados, lo que ha sido asumido por algunos sectores como una presión a la labor de la justicia, la presidenta Ortiz dijo que la Corte entiende que "esto hace parte de unas dinámicas y nosotros integramos esas dinámicas. No queremos hacer señalamientos. Eso les corresponde a los críticos, y a los expertos".



Por eso la magistrada no se refirió específicamente a quién es el que está ejerciendo las presiones ni de dónde vienen. Más bien, dijo que Colombia es un país que se mueve con la información, pues la semana pasada la preocupación eran las chuzadas a magistrados, hace unos días las amenazas, y ahora las visas. "Eso muestra que al margen del día en Colombia, nosotros sí estamos sometidos a una gran cantidad de información que se nos presenta en una sociedad polarizada, una gran cantidad de datos que nos pretenden politizar nuestras decisiones. Y eso, definitivamente, no puede sostener un estado de derecho".

Así, agregó que el Gobierno, al intervenir ante la Embajada, "hizo una intervención en favor de unos jueces que le informaron que había una presión mediática, o que podía entenderse como una presión mediática, y por eso entendimos que habló con el embajador de Estados Unidos. Esto corresponde a la dinámica de la Constitución que le atribuye al jefe de Estado, de Gobierno, la responsabilidad en el manejo diplomático, y de las relaciones internacionales”.



La presidenta del alto tribunal constitucional agregó que los jueces deben "estar al margen de la politización del país, y con mayor razón de la polarización. Somos árbitros, somos neutrales en la toma de decisiones". La magistrada aseguró que espera que el mensaje que envió este martes no se entienda "como parte del juego político", pues es la Constitución, la ley y el reglamento el que debe guiar las decisiones de los jueces.



Finalmente dijo que no quiere asumir una posición confrontacional: "No estamos en situación de ser amigos, ni enemigos. Somos árbitros, asumimos una posición neutral, y es la garantía que queremos darle al país".

De izq. a der. Lucy Jeannette Bermúdez, presidente del Consejo de Estado; Gloria Stella Ortíz, presidente de la Corte Constitucional, y Patricia Linares, presidente de la JEP. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Sobre Diana Fajardo, afirmó que ella le aseguró que nunca ha cruzado una palabra con el abogado Enrique Santiago, quien asesora al partido de la exguerrilla de las Farc y acompañó a esa organización durante las negociaciones de paz. "Le pregunté a Diana y ella me lo dijo con la sinceridad que yo le creo, me aseguró que ella no ha cruzado una sola palabra con el señor Enrique Santiago".



En días pasados se le había suspendido la visa a la magistrada Diana Fajardo, quien la recuperó ayer después de asistir a la embajada de Estados Unidos. Lo mismo había pasado con el magistrado Antonio José Lizarazo, a quien también se le había quitado la visa y la recuperó tras asistir a la delegación estadounidense en Colombia. La embajada también le quitó la visa al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño, quien extraoficialmente ha dicho que no tiene ningún interés en activar ningún mecanismo para reestablecer ese documento.



Si bien por estos hechos todas las altas cortes -Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Judicatura- se solidarizaron y rechazaron cualquier tipo de presión y afectación a la independencia judicial, la Corte Constitucional era el único que no se había pronunciado oficialmente.

¿Por qué no estuvo la Corte Suprema de Justicia?

La presidente de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, señaló que la Corte Suprema no estuvo presente en el pronunciamiento de este martes porque esa corporación ya había dado un comunicado de prensa enfático en el que informaba su posición.



La semana pasada la Corte Suprema de Justicia también rechazó cualquier acto que amenace la independencia judicial y dijo que existe "un sistémico ataque al poder judicial".

Ortiz explicó que tampoco estuvo presente el Consejo Superior de la Judicatura porque este órgano se ocupa más de los temas logísticos y operacionales de la Rama, y el pronunciamiento de este martes se debía a su actividad jurisdiccional.



REDACCIÓN JUSTICIA

@PazyJusticiaET