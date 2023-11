Recta final para la elección del Registrador en altas cortes

En la mañana de este lunes, los presidentes de las altas Cortes iniciaron las entrevistas a los 10 aspirantes que lograron los mejores puntajes de la lista clasificatoria en el marco del concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil.



Durante las audiencias, realizadas en el Palacio de Justicia, cada candidato tendrá 60 minutos para “profundizar las experiencias relevantes para el cargo, y lograr una percepción objetiva sobre las habilidades directivas”, según lo establecido en el artículo 19 del Acuerdo 001 de 2023.

Esta etapa del proceso de elección se llevará a cabo de manera reservada en cumplimiento de la Ley 1134 de 2007, siguiendo los lineamientos de la Sección Quinta del Consejo de Estado.



Esta es la etapa final del proceso, tras la cual los presidentes de las Cortes votarán para elegir al nuevo Registrador. Fuentes oficiales señalaron que esta misma semana se podría conocer la decisión final.



La Misión de Observación Electoral (MOE) lanzó una alerta hace una semana, solicitando máximas garantías de transparencia en la elección del nuevo Registrador Nacional del Estado Civil.



La directora de la MOE, Alejandra Barros, destacó la importancia de este cargo y señaló que la elección recae sobre los presidentes de las tres altas Cortes del país.



No obstante, según el Acuerdo 012 de 2023, emitido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, establece que las solicitudes de la Misión de Observación Electoral (MOE) y otros ciudadanos para hacer las entrevistas públicas no se ajustan a la regla legal mencionada.



“Las solicitudes que presentó la Misión de Observación Electoral –MOE– y otros ciudadanos para que la entrevista sea pública y transmitida en directo a través de medios digitales, no se avienen a la regla legal antes referenciada (N. 6º del Art. 4º de la Ley 1134 de 2007), según el entendimiento que de ella hizo el Consejo de Estado – Sección Quinta en la sentencia del 26 de septiembre de 2022, y que fue reproducida en los artículos 19 del Acuerdo 001 de 2023 y 12 del Acuerdo 002 de 2023”, señala el Acuerdo.

Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto: EL TIEMPO

Entre los 10 clasificados se encuentran nombres como Virgilio Almanza Ocampo, Joaquín José Vives Pérez, Leonardo Augusto Torres Calderón, Orlando Muñoz Neira, Jaime Hernando Suárez Bayona, Armando Novoa García, Hernán Penagos Giraldo, Nerio José Alvis Barranco, William Mauricio Ochoa Carreno y Orlando Beltrán Camacho.



Los candidatos deben poseer las mismas calidades requeridas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos en el último año.



El periodo del actual registrador, Alexander Vega, concluirá el próximo 6 de diciembre.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

