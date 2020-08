Cortes exigen respeto y no descalificar decisiones por adoptar

En un comunicado conjunto firmado por los presidentes de las altas cortes y de la Jurisdicción Especial para la Paz, los máximos tribunales del país hicieron un llamado para que se respete la autonomía de los jueces y rechazaron las presiones de diferentes sectores.

En la declaración, las altas cortes aseguran que "la vigencia y la solidez de las democracias modernas están sostenidas por la garantía de una justicia autónoma e independiente, impartida por funcionarios judiciales obligados a tomar decisiones basadas en la Constitución Política y las leyes creadas por el poder legislativo y el ejecutivo".



Este comunicado conjunto fue firmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz Aleman; el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas; el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos; la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares; y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina.



En la comunicación, las altas cortes dicen que los jueces "jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza" que se aleje del ordenamiento jurídico. Los magistrados dicen que no se pueden basar en ese tipo de opiniones, "ni siquiera en la era de la información".



(Lea también: Por segunda vez, Sala de Instrucción termina sin decisión sobre Uribe).



Aunque en el comunicado no se menciona al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de soborno a testigos y fraude procesal, esta manifestación conjunta se da justo en medio de una fuerte polémica por el futuro judicial del jefe del Centro Democrático, que será definido por la Sala de Instrucción en los próximos días.



En su misiva, de nuevo sin mencionar a Uribe en ningún párrafo, las Cortes aseguran que el imperio de la ley depende de la aplicación del orden jurídico para los ciudadanos por igual.



Y recuerdan que la administración de justicia en el país se rige por reglas internas y por mandatos internacionales aceptados por el Estado colombiano para "garantizar a todos y cada uno de los habitantes del país sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el debido proceso y sus corolarios de defensa y contradicción".



Es por eso que, aseguran, el sistema judicial colombiano "debe ser respetado en su integridad". También afirman que las providencias judiciales "tienen instancias legales para ser controvertidas".



Esa es la razón por la que las altas cortes aseguran que son "inaceptables descalificaciones públicas a las decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance".

De ahí que sean inaceptables descalificaciones públicas a las decisiones judiciales por adoptar sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance". FACEBOOK

TWITTER

Y agregan que las decisiones judiciales deben ser respetadas por todos: "En la democracia colombiana, la justicia se rige por el orden jurídico. Por eso, no solo los ciudadanos y los funcionarios de todo orden y jerarquía, sino las instituciones y quienes las representan tienen el deber de salvaguardar la integridad de las decisiones judiciales".



Finalmente, los magistrados terminan el comunicado afirmando que hacen un "llamado a confiar en la acción de los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley"



Justo este lunes, la Sala de Instrucción, en total hermetismo y reserva, estaba evaluando por segunda vez la ponencia que presentó ante sus compañeros el magistrado César Reyes Medina en el caso de Álvaro Uribe.



Esa ponencia, de la que no se ha conocido su contenido, define la situación jurídica del expresidente. Sobre ella deberá votar la Sala de Instrucción para determinar si continúa la investigación contra Uribe o si la archiva. Y en caso de continuarla, el alto tribunal deberá definir si ordena o no una medida de aseguramiento contra el senador.

Defensa férrea de Duque

En medio de esa investigación, en la mañana de este lunes, en medios de comunicación, el mismo presidente Iván Duque hizo una defensa férrea de Uribe. “Sería muy triste que en una sociedad, esta sociedad colombiana, nosotros viéramos a quienes laceraron al país, después de tantos años, sin tener ninguna condena, posando de adalides de la moral y que veamos a las personas que lucharon por la moralidad y por la legalidad en un proceso que les limite y les cercene sus derechos”, dijo.



También se conoció una carta firmada por 15 personalidades políticas, entre los que se encuentran el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Alejandro Ordoñez, el gerente para el coronavirus, Luis Guillermo Plata, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, entre otros. En esa misiva también defendieron a Uribe y afirmaron que hay preocupación sobre supuestas presiones a la Corte en contra del expresidente.

(Lea: La carta con la que cercanos a Álvaro Uribe lo respaldan).



También hubo manifestaciones del Centro Democrático, el partido de Uribe, que publicó un comunicado en el que manifestó su "grave preocupación" por el caso que se lleva en la Corte en su contra. En ese comunicado el partido asegura que “una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el Congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”.



Además, hubo un pronunciamiento del senador Iván Cepeda, quien fue constituido como víctima en los procesos que se llevan contra Uribe por supuesta manipulación de testigos. El senador del Polo dijo que "desde el partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas".



REDACCIÓN JUSTICIA