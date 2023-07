EL TIEMPO reveló en primicia el pasado 2 de marzo la decisión histórica de la Sala Plena de la Corte Constitucional que abrió la puerta a suspender las leyes que revisa y que están vigentes, como una medida excepcional, a fin de evitar que una norma manifestamente contraria a la Constitución siga generando efectos.



La decisión inédita para 31 años de historia se tomó al revisar una propuesta de suspender algunos mandatos de la ley de 'paz total' que, aunque no se aprobaron, permitió a la Sala Plena fijar su postura al respecto, en un debate que es clave porque permitiría que se puedan atajar en la Corte lo que se conoce como 'micos', aprobados en el Congreso.



Ahora, la Sala Plena dio a conocer el texto completo de la decisión.​

El ejemplo más claro de la aplicabilidad que tendrá esta decisión fue lo que pasó con la reforma a la Ley de Garantías: el Congreso aprobó una norma manifestamente contraria a la Constitución que impidió que ese mandato empezara a regir en plena campaña electoral de 2022 y, en consecuencia, se firmaron cientos de contratos que no debieron nunca suscribirse. Cuando la Corte falló ya fue muy tarde y aunque ordenó revocar todo contrato suscrito en ese periodo, algunos ya se habían ejecutado.



¿Qué dice el auto de la Corte? La Sala Plena revisó una propuesta del magistrado Jorge Ibáñez de suspender de manera provisional dos apartados de la Ley 2272 de 2022, la de 'paz total', que estaba bajo su cargo para revisión.



La Sala no acogió la posición (la semana pasada terminó no pronunciándose de fondo sobre esa demanda), pero sentó los criterios para que, en el futuro, la Corte pueda decretar la suspensión de una norma, que es una figura que no está en las atribuciones legales de la Corte, pero que sí tiene la justicia administrativa, por ejemplo.

Entonces, ¿cómo lo hicieron? Técnicamente hablando no es una medida cautelar sino que la Corte hizo una reinterpretación de lo que implica su deber de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución, para indicar que sí tiene la potestad de tomar medidas para garantizarla tales como modular sus decisiones, dictar fallos con efectos diferidos en el tiempo, entre otros.



Y, si bien como regla general, la Corte ha señalado en el pasado que no procede la suspensión de normas, como medida provisional, ahora dijo: "en casos excepcionales, frente a una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleve a eludir el control de constitucionalidad, es necesario que la Corte adopte medidas, también excepcionales, orientadas a impedir la producción de efectos del acto objeto de control".



"Lo anterior tiene sustento en la necesidad de garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional, con lo cual, en virtud de una reinterpretación de las facultades de la Corte para cumplir sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución, se ajusta el precedente", dice el auto que es el 272 de 2023, con ponencia del magistrado Ibáñez.

Jorge Ibáñez, ponente de la paz total Foto: Corte Constitucional

La decisión reitera que se trata de un "escenario excepcional, con fundamento en los principios de autorrestricción judicial, democrático y de Estado Social de Derecho". por lo que se debe tener unos presupuestos mínimos.



Así, para poder decretar una medida de protección y eficacia, como atribución propia, la Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá en cuenta de acá en adelante:



1. El carácter excepcional de la medida.

2. La existencia de una disposición prima facie abierta o manifiestamente inconstitucional que produce efecto irremediable o llevan a eludir el control de constitucionalidad.

3. La necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida.

4. La ineficacia de los otros mecanismos de protección y efectividad del orden constitucional. La providencia se adoptará por la Sala Plena a solicitud de cualquier magistrado, y en el auto que la decida establecerá su alcance y duración.

Lo que llevó al cambio inédito

Tras citar varias decisiones en las que en el pasado la Corte decidió no suspender normas que revisaba, tal y como se lo habían pedido en casos concretos, la Sala Plena enfatizó en lo que pasó con el caso de la Ley de Garantías, cuya reforma fue advertida desde el mismo Congreso y múltiples sectores, como contraria a la Constitución, y aún así fue aprobada.



La Corte indicó que la decisión que tomó sobre ese caso, implicó un fallo tardío, y demostró que hay casos en los que se pueden expedir "normas por fuera del sistema de frenos y contrapesos mediante su inclusión en el trámite de leyes como la anual de presupuesto".



En palabras sencillas, cosas que se aprueban en el Congreso a sabiendas que no pasarán su trámite en la Corte y que genera efectos reales que luego no se pueden atajar, eludiendo en la práctica el control que hace el alto tribunal.



Esto, "pues aun cuando las disposiciones son juzgadas y declaradas inexequibles, sus efectos permanecen incólumes porque a pesar de los efectos retroactivos de la sentencia, ellos finalmente no alteran algunos o todos los efectos producidos por la norma declarada inexequible".

Y lo más grave del caso de la reforma de la Ley de Garantías, respaldada por el Gobierno del entonces Presidente Iván Duque, fue que se trató de una modificación a una norma que debía garantizar "la igualdad de armas en el proceso electoral, y (que) precavía la destinación de recursos públicos al favorecimiento de intereses electorales particulares".



"A pesar de que se hizo uso de la facultad de tramitar con urgencia el proceso y en la Sentencia del instrumento del fallo de inexequibilidad con efectos retroactivos, estos resultaron insuficientes, al punto de que la Corte tuvo que adoptar varias reglas para la definición de las situaciones jurídicas que ya se habían consolidado y aquellas que no, en lo referente a la suscripción y ejecución de convenios interadministrativos autorizados por la disposición acusada", explicó la Corte.

No es, como tal, una competencia nueva de la Corte

El ajuste está enfocado exclusivamente a aquellas circunstancias límite en que se esté ante norma, en principio, abierta o manifiestamente inconstitucionales FACEBOOK

Con ese antecedente y con los parámetros ya fijados, la Sala Plena de la Corte, con una votación unánime, pero con dos aclaraciones de voto, consideró necesario modificar su precedente para permitir, en situaciones excepcionales, la suspensión de las normas que revisa.



"El ajuste está enfocado exclusivamente a aquellas circunstancias límite en que se esté ante normas prima facie abierta o manifiestamente inconstitucionales y con efectos irremediables o que llevan a eludir el control de constitucionalidad y se cumpla con las condiciones específicas de excepcionalidad", dice el auto.



La Sala Plena precisó que esta es una herramienta que no puede considerarse realmente como una nueva competencia para la Corte, ni menos una de carácter general.



"La posibilidad excepcional de decretar una medida excepcional orientada a impedir la producción de efectos de las normas objeto de control abstracto de constitucionalidad hace parte de las competencias previstas en los artículos 241 a 244 de la Constitución, en consonancia con el deber general e imperativo de esta Corte de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución que, como es apenas lógico, obra como marco de acción para el ejercicio de las diferentes atribuciones previstas en dichos artículos", señala el auto.

