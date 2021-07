Sentencias sobre territorio han sido adaptadas a 26 lenguas indígenas

La Corte Constitucional y Amazon Conservation Team -organización que trabaja en asociación con los pueblos indígenas de América del Sur- promovieron un proyecto de adaptación y traducción de sentencias a 26 lenguas indígenas.

Con esta iniciativa, la Corte pretende acercar a los pueblos indígenas a las decisiones más importantes sobre territorio, soberanía, protección del medioambiente, y también sobre el derecho a la consulta previa.



(Lea también: La verdad ayuda a proteger los pueblos indígenas y sus territorios)



El presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo Ocampo, afirmó que este plan "pretende que sentencias de vital importancia jurídica, escritas en el lenguaje técnico que caracteriza a los jueces, sean comprendidas por una sociedad tan diversa y multicultural como la colombiana”.

Facebook Twitter Linkedin

La Corte Constitucional y Amazon Conservation Team priorizaron 26 pueblos indígenas de 115 que existen en el país. Foto: Juan Gabriel Soler

En el desarrollo de este proyecto, la Corte y Amazon priorizaron 26 pueblos indígenas de 115 que existen en el país, con más de 65 lenguas vivas.



Los aspectos que se tuvieron en cuenta para vincular estas comunidades fueron: su ubicación geográfica, el alcance de sus lenguas, su población, y el nivel de desventaja en relación con el acercamiento al Estado.



El magistrado Lizarazo explicó, además, que para escoger estas poblaciones se tuvo en cuenta la vulnerabilidad y riesgo de estos pueblos de extinguirse física y culturalmente.



(Le puede interesar: La violencia sexual silenciada en las comunidades indígenas)



De modo que, escogieron algunas de las comunidades que están referenciadas en el Primer Informe de Entrega de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el año 2018, y el Auto 004 del 2009, en el que se identifican los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado.



La selección de las sentencias obedeció a las principales preocupaciones y situaciones a las que se enfrentan las poblaciones indígenas.



Por ello, fueron escogidas de acuerdo con cinco líneas estratégicas: la diversidad étnica y cultural, la autonomía y el autogobierno, la consulta previa, el territorio y los derechos bioculturales y al ambiente sano.

Los relatores, protagonistas en la adaptación

El papel de los relatores fue indispensable en este proceso. Profesionales en lingüística, jóvenes, líderes y lideresas fueron los encargados de adaptar estas decisiones a las lenguas indígenas y a su contexto cultural.



(Le recomendamos leer: Rechazan tutela que pedía que en San Andrés se pudiera votar en creole)



“Algo para destacar es que el ejercicio de traducción no solamente lo realizaba el relator, sino que muchos de ellos vinculaban, de manera activa, a otros miembros de las comunidades”, explicó Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team Colombia.

Hay conceptos jurídicos que no existen en nuestra lengua FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, argumentó que el objetivo del proyecto no es solamente la traducción de las sentencias, sino que “las comunidades puedan reflexionar esas decisiones que ha tomado la corte, sobre la protección de sus derechos fundamentales, y que este ese ejercicio, como la acción de tutela, se mantenga activo en distintos niveles de las comunidades”, señaló.

Facebook Twitter Linkedin

Profesionales en lingüística, jóvenes, líderes y lideresas fueron los encargados de adaptar estas decisiones a las lenguas indígenas y a su contexto cultural. Foto: Juan Gabriel Soler - Amazon Conservation Team

En esto coincide el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien afirmó que “esta iniciativa tiene tiene intenciones de mayor alcance. En ese orden, pretende dar a conocer la Constitución y empoderar a los pueblos étnicamente diferenciados acerca de las herramientas que nuestra Carta Política establece para la defensa de los derechos fundamentales, tales como la acción de tutela y las acciones de grupo”.



(Le podría interesar: Lideresas y médicos: indígenas que fallecieron por covid-19)



Uno de los relatores que participa en este proyecto es Abel Antonio Santos Angarita, licenciado en lingüística, con maestría y doctorado en estudios amazónicos. Para él, adaptar los términos jurídicos a las lenguas indígenas, en su caso la Magütá, ha sido un reto.

En el caso de los Magütá, nuestros sitios están siendo acaparados por otras personas con sus propios intereses FACEBOOK

TWITTER

“Hay conceptos jurídicos que no existen en la lengua o que se nombran con más palabras. Así que había que buscar cuál era el pensamiento que podía asociarse a esa idea. Entonces yo les preguntaba a los abuelos ¿cómo es este concepto?, ¿cómo se adapta a nuestra cultura? ”, explicó



Abel Santos también aclaró que cuando una expresión no existe en su lengua, se deja la palabra en su idioma original, es decir, en español. Palabras como constitución, República, Corte Constitucional, Congreso o juzgados, aparecen sin traducción en las sentencias adaptadas.



Este lingüista y líder de su comunidad considera que esta oportunidad permitirá que los pueblos indígenas inicien acciones legales para proteger su territorio. “En el caso de los Magütá, nuestros sitios están siendo acaparados por otras personas con sus propios intereses”, explicó.



(Le podría interesar: Corte estudia si excluye o no a la población afro del servicio militar)



El siguiente paso, después de la adaptación, es la socialización de estos conceptos. Carolina Gil afirma que para continuar con este proceso se pondrán a disposición los medios que posea cada comunidad para divulgar el conocimiento.



“Estamos trabajando activamente con los relatores para que se puedan hacer los ejercicios de socialización en sus emisoras comunitarias para aquellos que las tienen, pero también en los espacios tradicionales y occidentales de educación que hay al interior de las comunidades”, contó.



De acuerdo con Amazon Conservation Team y la Corte Constitucional, esta iniciativa acogerá también a las poblaciones afrodescendientes, palenqueras, raizales y Rom.



Este proyecto cuenta con su propio sitio web nombrado Derechos en el Territorio. Allí reposan las cinco sentencias adaptadas a las 26 lenguas indígenas en formatos de audio e imagen.



(Le sugerimos leer: ¿Qué propone la primera wayuu que aspira a la Presidencia?)



También figuran los perfiles de los lingüistas y relatores de cada pueblo. Así como las definiciones más importantes sobre los mecanismos de participación que otorga la Constitución.



Para Carolina Gil el proyecto está lejos de su fin. “Esta es una iniciativa que no se termina en un año, sino que es un proyecto abierto que se alimenta a diario”, señaló.



LEIDY JULIANA PEÑA SOLANO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

En Twitter: @Laley019

REDACCIÓN JUSTICIA