Corte tumbó llamado a Soledad Tamayo para ocupar curul de Aida Merlano

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el acto de llamamiento que se le hizo a Soledad Tamayo Tamayo para que se posesionara en el Congreso en la curul que había dejado Aida Merlano Rebolledo, capturada y luego condenada por corrupción electoral.



Al estudiar dos demandas presentadas por Óscar Rodríguez Ortiz y David Ricardo Racero Mayorca, el Consejo de Estado indicó que el llamado que hizo el Congreso el 28 de mayo de 2019 a Soledad Tamayo era ilegal.



"Es contrario a la prohibición de que trata el inciso 2° del artículo 134 de la Constitución, pues para esa fecha continuaba vigente la restricción de su libertad en virtud de un proceso en el que se le atribuían entre otros, la comisión de delitos contra los mecanismos de participación democrática en su aspiración al Senado período 2018-2022, por lo que el partido que la apoyó mientras no se dictara una decisión que levantara la medida de aseguramiento o se confirmara la inocencia de dicha ciudadana, no podía hacer uso de la curul", dice el fallo.



El Consejo de Estado ratificó que en este caso se configuró el fenómeno de la 'silla vacía': "ésta se generó desde el momento en que se ordenó la captura, permaneció durante todo el tiempo en que estuvo vigente el fundamento de la privación de la libertad y se confirmó con la condena entre otros, por delitos contra los mecanismos de participación democrática".



El Consejo de Estado igualmente precisó en su determinación que el Partido Conservador respaldó a Aída Merlano Rebolledo en dos oportunidades, tanto cuando fue elegida para la Cámara de Representantes y luego en su candidatura al Senado de la República.



"Se concluye que el acto de llamamiento que se hizo de Soledad Tamayo Tamayo al Senado para el período 2018-2022, se realizó respecto de una curul que conforme al artículo 134 de la Constitución Política no era ni es susceptible de reemplazo, en atención a que para la misma fue elegida una ciudadana respecto de la cual se ordenó su captura y fue condenada", dice la decisión.



El fallo agrega que "el acto controvertido es contrario a la norma superior invocada, que en su aplicación ni se vio afectada por el fallo de nulidad de la elección de la señora Aída Merlano Rebolledo del 16 de mayo de 2019, ni resulta contrario al principio de non bis in ídem respecto del Partido Conservador Colombiano".



