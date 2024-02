Corte tumbó falló que condenó al Club El Nogal por daños tras atentado de las Farc

Una semana después de cumplirse 21 años del atentado al Club El Nogal, este martes, la Corte Constitucional profirió fallo con el que deja sin efectos la decisión que confirmaba la responsabilidad civil solidaria entre el club y las Farc-EP por el ataque terrorista.



La Sala Plena conoció el proceso de tutela iniciado por el Club en contra de dos providencias dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, en las cuales dicho Club fue condenado civilmente responsable.

Así las cosas, el club debía pagar una millonaria indemnización a una familia afectada por el ataque.



Sin embargo, “la Sala Plena concluyó que con tales providencias se habían configurado los defectos fácticos, sustantivo y por desconocimiento del precedente”.



Para la Corte, no se había realizado una lectura adecuada de los Estatutos corporativos del Club El Nogal, es decir, en el caso particular “no era posible determinar que la obligación de protección establecida en cabeza del gerente del Club implicara asegurar un resultado, sino que debería haber considerado las actuaciones diligentes para procurar la seguridad de sus socios e invitados. No era posible reclamar un deber que ni siquiera para este mismo caso del atentado terrorista se ha exigido al Estado”.

Atentado al club El Nogal, el 7 de febrero de 2003. Foto: Archivo EL TIEMPO

La decisión de la Corte se da tras estudiar una tutela en la que finalmente se consideró que las pruebas del caso no tuvieron una valoración adecuada.



La Corte Constitucional, además, consideró que pese a que el estatuto pedía proteger al personal, este no podía anticipar la ocurrencia de un hecho como lo fue el atentado.



Por otra parte, la semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a versión voluntaria a exintegrantes de esa guerrilla, entre ellos varios de los miembros del antiguo Secretariado.



En un auto de 24 páginas conocido por EL TIEMPO, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de hechos y conductas determinó que los excombatientes asistan entre el 12 y 13 de agosto y cuenten todo lo que saben sobre el atentado que le costó la vida a 36 personas y dejó heridas a 198.

