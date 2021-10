Corte tumba sanción a militares que tomen de la mano a sus parejas

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó un apartado del Código Disciplinario Militar (Ley 1862 de 2017) que consideraba como una situación que daba lugar a correctivos que un militar, estando con el uniforme puesto, “lleve de la mano” a su cónyugue o compañero y/o realice demostraciones de eróticas en lugares o eventos no permitidos.



La decisión la tomó la Sala Plena, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, al estudiar una demanda que presentó Cristian Fernando Cuervo Aponte, quien alegó que estas conductas “no tienen relación directa con los deberes funcionales" y no debe ser objeto de sanción.



La demanda decía que “llevar de la mano” a la pareja y hacer demostraciones de afecto en lugares no permitidos portando el uniforme como una falta objeto de corrección, vulneraba los derechos a la intimidad personal y al libre desarrollo de la personalidad de los uniformados.



Más, si se tiene en cuenta que entre los medios correctivos que lista dicho código está desde la realización de trabajos extras, hasta la pérdida de días de salida o permiso.



"La potestad sancionadora del Estado encuentra su límite en la tipificación de comportamientos que tengan relación directa con el servicio y la potencialidad de afectar los deberes de la institución castrense, así como la función pública, siendo esto así, situaciones que vayan más allá de la función estrictamente militar no deben ser sujeto de regulación disciplinaria”, decía la demanda.



Para Cuervo Aponte, “llevar de la mano” o realizar expresiones de afecto o eróticas son situaciones que “no tienen relación directa con los deberes funcionales y hace referencia a comportamientos propios de la intimidad personal, la identidad y la autonomía del ciudadano militar".



"El hecho de que el Legislador haya elevado a título de situaciones que dan lugar a la aplicación de medios correctivos las conductas señaladas en la norma demandada, excede su potestad de configuración en el régimen disciplinario especial”, dijo.

